LKH Graz: Weltrekordversuch im Blutdruckmessen

Jeder Vierte leidet an Bluthochdruck. Um Herzinfarkten oder Schlaganfällen vorzubeugen, rufen Mediziner des LKH Graz zu einem Weltrekordversuch im Blutdruckmessen auf: 25 Millionen Daten sollen in 100 Ländern gesammelt werden.

Der Wonnemonat Mai wird heuer zum Messmonat. So messen am Samstag 30 Mediziner des LKH Graz den Blutdruck von Passanten in der Grazer Herrengase vor dem Landhaus, auf dem Gleisdorfer Hauptplatz, dem Weizer Südtirolerplatz, in der Hartberger Fußgängerzone und der Shopping City Seiersberg. Am kommenden Mittwoch geht der Weltrekordversuch weiter - in der Kardiologie des LKH Graz.

Eingeladen seien alle über 18 Jahre: „Die Österreichische Gesellschaft für Bluthochdruck hat sich da angeschlossen, um in Österreich Daten der breiten Bevölkerung zu erfassen und um Aufmerksamkeit für die Erkrankung Bluthochdruck zu schaffen“, erklärt Sabine Perl, Kardiologin und Internistin des LKH Graz.

ORF

Patienten werden immer jünger

Ziel dieser Aktion sind 5.000 Messungen in Österreich. An Hochdruck leidet übrigens jeder, dessen Messwerte 140 zu 90 überschreiten. Das Heimtückische sei, dass man Bluthochdruck nicht bemerke und viele Steirer gar nicht wüssten, dass ihrer zu hoch sei, so die Medizinerin.

Bei den über 60-Jährigen leidet bereits die Hälfte an erhöhtem Blutdruck: „Zunehmend sehen wir aber - und das hängt vor allem mit Übergewicht und Diabetes zusammen - dass die Patienten mit Bluthochdruck immer jünger werden und dann auch früher, beispielsweise mit einem Herzinfarkt, zu uns auf die Klinik kommen“, schildert Perl.

Positive Auswirkungen

Um den Blutdruck zu senken, müsse man mehr Bewegung machen, salzarm und gesund essen - und wenn nötig auch Medikamente nehmen. Sinkt der Blutdruck auf einen normalen Wert, habe das laut der Medizinerin viele positive Auswirkungen: „Mit einem gesenkten Blutdruck kann man das Herzinfarktrisiko um ein Viertel reduzieren, das Schlaganfallrisiko um ein Drittel - und die Herzschwäche sogar um die Hälfte.“

