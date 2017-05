Wirt seit Jahren vermisst: Belohnung ausgesetzt

Das Bundeskriminalamt hat 1.500 Euro Belohnung in einem Vermisstenfall ausgesetzt, der schon 14 Jahre zurückliegt. Gebeten wird um Hinweise, die den Fall eines abgängigen steirischen Gastwirts klären sollen.

Bereits seit 2003 ist die Polizei mit dem Fall eines damals 40 Jahre alten Gastwirts aus Seebach im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag beschäftigt. Der Mann war noch im Herbst von Zeugen gesehen worden, als er einen Campingplatz verlies, auf dem er laut Bundeskriminalamt lebte und arbeitete.

BK/Familie des Vermissten

Gastwirt mitsamt Auto verschwunden

Wenige Stunden später will die Nichte des später Vermissten den 40-Jährigen auf der Bundesstraße Höhe Jauring gesehen haben. Seither fehlt sowohl vom 40 Jahre alten Gastwirt, als auch von seinem Auto, einem schwarzen Audi, jede Spur. Das Fahrzeug hat laut Bundeskriminalamt das Kennzeichen BM 713 AU.

Die laufenden Cold-Case Ermittlungen konzentrieren sich auf die Rekonstruktion der letzten Tage vor dem Verschwinden des Vermissten und das Erforschen eines möglichen Motivs einer Gewalttat.

1.500 Euro Belohnung für Hinweise

Das Bundeskriminalamt hat nun eine Belohnung in der Höhe von 1.500 Euro für Hinweise aus, die allerdings rechtmäßig erlangt worden sind und auch tatsächlich zur Klärung der Vorgänge am 17. Oktober 2003 und im Falle des Vorliegens einer Straftat, zur Verurteilung des Täters führen. Gehen mehrere solche Hinweise ein, werde je nach Relevanz über die Verteilung der Belohnung entschieden heißt es. Die Polizei ersucht um Hinweise zu dem geschilderten Fall unter der Nummer 01/24836 985025.

BK/Quelle unbekannt

Keine Belohnung für Mittäter

Keine Belohnung gibt es für Personen, die auf Grund ihrer privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Stellung ohnedies verpflichtet sind, an der Aufklärung der Tat mitzuwirken. Dasselbe gilt für Personen, die am Verschwinden des Steirers Mitschuld tragen. Weitere Details zum Vermisstenfall werden am 17. Mai auch in der Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ präsentiert.