Während Begräbnis bei Familie eingebrochen

Während einer Beerdigung im südoststeirischen Gnas sind Einbrecher in das Haus der trauernden Familie eingedrungen und haben einen Möbeltresor gestohlen. Die Opfer dürften über eine Traueranzeige ausgekundschaftet worden sein.

Am Freitag bestätigte die Landespolizeidirektion einen Bericht der „Kronen Zeitung“, wonach die Täter bereits am Montag zugeschlagen hätten, als die gesamte Familie am Friedhof zusammengekommen war, um dort gemeinsam Abschied zu nehmen.

Einbrecher nützten unbeobachteten Moment

Die Einbrecher nützten den Moment aus und brachen in das Gnaser Bauernhaus der Familie ein - unbeobachtet, denn nicht nur, dass die Familienmitglieder nicht zuhause waren: Auch die Nachbarn waren bei der Beerdigung.

Die Täter fanden indes einen Möbeltresor mit Reisepässen, Sparbriefen, Bargeld und Münzen vor. Aufgrund des Gewichts der Beute dürften die Täter laut Polizei mit einem Auto gekommen sein.

Vorsicht mit Angaben auf Sozialen Medien

Fälle wie jenen der südoststeirischen Familie gibt es laut Polizei immer wieder, wenn auch vereinzelt. Zu einer regelrechten Serie an Diebstählen während Begräbnissen in der Steiermark soll es zuletzt vor etwa 15 Jahren gekommen sein.

Grundsätzlich rät die Polizei, Wohnungen und Häuser nicht vollkommen leer stehen zu lassen - und falls doch, gelegentlich nach dem Rechten zu sehen. Übrigens: Nicht nur mit Traueranzeigen können Täter einfach herausfinden, wann sie unbeobachtet sind - auch verschiedenste Angaben in Sozialen Medien wie Facebook oder Verkaufsanzeigen in Online-Plattformen nützen sie für ihre Vorhaben - mehr dazu in Onlineanzeige für Tonanlage lockte Einbrecher (11.5.2017).