Klaus Kröll offiziell von Skiverband verabschiedet

Nach Bekanntgabe seines Karriere-Endes ist der Öblarner und ÖSV-Rennläufer Klaus Kröll am Freitag auch offiziell vom steirischen Skiverband verabschiedet und für seine Verdienste um den heimischen Skizirkus geehrt worden.

Von seinen Fans verabschiedete sich Klaus Kröll bereits mit Saisonende, als er offiziell bekannt gab, sich aus dem aktiven Skisport zurückzuziehen - mehr dazu in Klaus Kröll gab seinen Rücktritt bekannt (25.2.2017).

202 Weltcup-Starts bis Ende Februar

Kröll war der erfolgreichste Steirer im Schi-Weltcup der letzten Jahre. Sein erstes Weltcuprennen konnte er 2009 im Super G von Kitzbühel gewinnen, danach hat er fünf weitere Siege in Abfahrten und im Super G gefeiert. Der absolute Höhepunkt war aber der Sieg im Abfahrtsweltcup in der Saison 2011/12. Ende Februar dieses Jahres trat Kröll in Kvitfjell sein letztes Weltcuprennen an.

202 Weltcupstarts hat Kröll bis dahin hinter sich gebracht, davon 156 in der Abfahrt - so viele ist vor ihm keiner gefahren. Seine Jubiläumsfahrt Ende des Vorjahres endete allerdings weniger erfolgsgekrönt - mehr dazu in Ski: Kröll-Jubiläumsabfahrt endete mit Debakel (3.12.2016).

Mit Ehrenring ausgezeichnet

Vom steirischen Skiverband wurde der Öblaner heute - sowie auch Super-G-Weltmeisterin Nici Schmidhofer und die bereits zurückgetretene Snowboard-Gesamtweltcupsiegerin Marion Kreiner - mit dem Ehrenring ausgezeichnet: „Es ist schon eine große Wertschätzung, muss ich sagen. Es war eine lange Zeit und es ist ein sehr schönes Geschenk zum Abschluss - taugt mir natürlich“, freut sich Kröll.

Schmidhofer schildert: „Es ist einfach ein Wahnsinn, was da in den letzten Wochen auf mich zugekommen ist: Es hat alles für sich eine Bedeutung und der Landesschiverband - da kommt man her, da fangt das Ganze mehr oder weniger an - und die unterstützen einen.“

Zukunft in idealer Position

In Zukunft wird Klaus Kröll im steirischen Skiverband als Ski-Alpin-Koordinator arbeiten - eine für ihn ideale Position: „Wir haben das große Glück im Steirischen Skiverband, dass Klaus Kröll ‚Ja‘ gesagt hat zu einer Tätigkeit in der Steiermark“, freut sich Helmuth Lexer, der Präsident des Steirischen Skiverbands.

Auch Kröll freue sich bereits darauf: „Da ist sicher einiges neu für mich, da muss ich einiges dazulernen, aber natürlich freue ich mich auch darauf, wenn ich mit der Gruppe unterwegs bin und mich persönlich einbauen kann - und ich hoffe, dass ich da auch helfen kann.“

Darüber ist sich Doppelweltmeisterin Lizz Görgl bereits sicher: „Klaus hat wirklich sehr viel Erfahrung - und die ist wichtig, um in Zukunft etwas bewegen zu können, die Dinge noch mehr zu optimieren.“ Ein besonderes Jubiläum feiert heuer übrigens Helmut Lexer: Er ist seit 30 Jahren stolzer Präsident des steirischen Skiverbandes.

