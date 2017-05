Verkäuferin stellte Seriendiebe bloß

In mehreren Geschäften eines Leibnitzer Einkaufszentrums in Gralla haben ein 20-Jähriger und eine 27-Jährige am Donnerstagnachmittag gestohlen. Nach einer kurzen Fahndung wurden die beiden festgenommen.

Eine aufmerksame Verkäuferin war den Rumänen in einem Sportartikelgeschäft auf die Schliche gekommen: In der zuvor von den Verdächtigen benutzten Umkleidekabine entdeckte sie heruntergeschnittene Kleidungsetiketten - und sprach die vermeintlichen Kunden noch im Geschäft darauf an. Sie flüchteten.

Diebesgut in Fahrzeug sichergestellt

Weil die Verkäuferin die Polizei aber noch vor ihrem eigenen Eingreifen verständigt hatte, waren die Beamten bereits vor Ort: Sie konnten den 20-Jährigen und die 27-Jährige bereits nach einer kurzen Fahndung festnehmen.

Anschließend wurde das Fahrzeug des Jüngeren untersucht. Dabei stellten die Polizisten Waren aus drei verschiedenen Geschäften des Einkaufszentrums sicher. Die Tatverdächtigen werden der Staatsanwaltschaft Graz zur Anzeige gebracht.