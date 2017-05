Mit Montiereisen in Wange gestochen

Bei einem Arbeitsunfall in Anger im Bezirk Weiz ist am Freitagvormittag ein 21-Jähriger schwer verletzt worden: Er war mit einem Montiereisen von seinem Werkststück abgerutscht - und stach sich damit in die Wange.

Gegen 7.45 Uhr hatte der 21-Jährige in einem Weizer Industriebetrieb mit dem Montiereisen an seinem Werkstück gearbeitet. Doch plötzlich rutschte er ab.

Stark blutende Stichwunde erlitten

Er stach sich mit dem Werkzeug in die linke Wange und erlitt eine stark blutende Stichwunde. Das Rote Kreuz führte die Erstversorgung noch im Industriebetrieb durch. Anschließend brachte es den Verletzten in das Landeskrankenhaus Weiz.