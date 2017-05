Motorradraser nach kurzer Verfolgung gestoppt

Mit rund 230 km/h war am Sonntag ein Motorradfahrer auf der Südautobahn (A2) bei Bad Blumau unterwegs. Nach einer kurzen Verfolgung konnte er von einer Zivilstreife angehalten werden.

Den Beamten fiel das Motorrad mit polnischem Kennzeichen aufgrund seiner weit überhöhten Geschwindigkeit auf - die Beamten stellten rund 230 km/h fest. Nach kurzer Verfolgung konnte der Motorradfahrer angehalten werden.

Ohne inländische Zulassung unterwegs

Der 31-jährige Pole lebt in Wien und hat sein Motorrad bereits über einen Monat mit polnischer Zulassung in Österreich in Verwendung - tatsächlich hätte er laut Exekutive das Fahrzeug hierzulande zulassen müssen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die polnischen Kennzeichen und der Zulassungsschein wurden abgenommen, der 31-Jährige wird angezeigt.

Verliebter Raser mit 170 km/h unterwegs

Auch in Wels konnte ein Raser angehalten werden: Mit 173 km/h überholte er in einer 70er-Zone eine Zivilstreife. Der Grund für seine Raserei: Er wolle schnell zu seiner Freundin - mehr dazu in Verliebter Raser mit 170 km/h unterwegs (ooe.ORF.at).