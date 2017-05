Kurz-Kür: Kein direkter Einfluss auf die Steiermark

Nach der Designation von Sebastian Kurz (ÖVP) als neuen ÖVP-Chef stehen im Bund die Zeichen auf Neuwahl. An der SPÖ-ÖVP-Zusammenarbeit in der Steiermark ändere das aber nichts, so der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer.

Mit Außenminister Sebastian Kurz hat die ÖVP nur vier Tage nach dem Rücktritt von Reinhold Mitterlehner einen neuen Parteichef: Der Bundesparteivorstand designierte Kurz Sonntagabend einstimmig und akzeptierte auch seine sieben Bedingungen dafür - mehr dazu in ÖVP vor großem Umbau (news.ORF.at).

Kurz übernimmt Chefsessel Kurz trat als frisch gekürter ÖVP-Obmann vor die Presse und sagte, wie die Partei künftig aussehen soll.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) will Kurz als Vizekanzler in der Noch-SPÖ-ÖVP-Regierung haben - das sagte Kern laut Aussendung am Montag in einem Telefonat mit Kurz, in dem er dem neuen ÖVP-Vorsitzenden gratulierte. Kern will das bisherige Regierungsprogramm weiter abarbeiten und hofft dabei auf Kurz’ Mitarbeit. Es brauche Handschlagqualität und Mut, so Kern. Auch der Eurofighter-Untersuchungsausschuss und ein Neuwahlantrag waren Inhalte des Telefonats - mehr dazu in Kern will Kurz als Vizekanzler (news.ORF.at).

Kurz wünschte sich allerdings noch am Sonntag einen einstimmigen Beschluss für vorgezogene Neuwahlen und einen raschen Wahltermin nach dem Sommer; außerdem wolle er einen „kurzen, intensiven und fairen Wahlkampf“. Die SPÖ macht allerdings einen gemeinsamen Neuwahlantrag von ÖVP und SPÖ von Bedingungen abhängig, FPÖ und Grüne sind überhaupt gegen einen sofortigen Antrag auf Neuwahlen - mehr dazu in Opposition will bis Ende Juni arbeiten (news.ORF.at).

Schickhofer: „‚Erfolgspartnerschaft‘ wird fortgesetzt“

Die rot-schwarze Eiszeit im Bund soll sich aber nicht auf die Steiermark auswirken: SPÖ-Chef Michael Schickhofer ist überzeugt, dass die steirische - wie er sagt - „Erfolgspartnerschaft“ zwischen ihm und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) fortgesetzt wird, auch wenn es jetzt in den Bundesparteien unterschiedliche Auffassungen gebe.

„Die ÖVP hat jetzt eine Ich-AG gegründet, und für mich ist klar, ich werde weiterhin gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kern die Zukunft des Landes besprechen, und in der ÖVP ist es jetzt so, dass das nun Sebastian Kurz vorgibt. In der Steiermark gibt es jetzt die letzte Koalition zwischen SPÖ und ÖVP, und ich will gemeinsam mit Hermann Schützenhöfer zeigen, dass wir im Team arbeiten können und dass wir gemeinsam dieses Land regieren. Wir haben uns in der Steiermark auf ein gemeinsames Zukunftsprogramm geeinigt, wir arbeiten das ganz intensiv ab, das heißt, ich gehe davon aus, dass wir diese ‚Erfolgspartnerschaft‘ fortsetzen werden“, so Schickhofer.

Ähnlich auch Landeshauptmann Schützenhöfer: „Nein, ich habe schon am Wochenende mit Michael Schickhofer telefoniert, und keiner von uns ist der Steigbügelhalter vom Bundeskanzler oder von einem Vizekanzler oder von diesem oder jenem Parteiobmann“ - mehr dazu in Schützenhöfer: „Stehe voll hinter Kurz“.

