ÖH-Wahlen starten - Stimmabgabe bis Donnerstag

Bis Donnerstag wählen Österreichs Studierende ihre Vertretung für die nächsten zwei Jahre. In der Steiermark wird an fünf Universitäten sowie jeweils zwei Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen gewählt.

Ab Dienstag werden die Studienvertretung, die Bundesvertretung und die Hochschulvertretung gewählt. Die Studienvertretung ist für die Beratung der Studierenden an der jeweiligen Fakultät zuständig, die Bundesvertretung vertritt die Anliegen der Studierenden gegenüber den Ministerien, die Hochschulvertretung die Interessen der Studierenden gegenüber der jeweiligen Hochschule.

Und genau diese Wahl wird in Graz mit besonderer Spannung erwartet: Denn unter den sieben Listen, die zur Auswahl stehen, finden sich an drei Grazer Universitäten und der FH Joanneum erstmals zwei grüne Listen: die Grünen und Alternativen Student_Innen - kurz GRAS - und die Abspaltung, die Grünen Studierenden.

Ergebnisse bis spätestens Freitag

Als Grund für die Abspaltung wurde der inhaltliche Verfall der GRAS genannt. Von den Jungen Grünen, der Jugendorganisation der Partei, wurde die Bewegung dennoch anerkannt, was letztlich zum Ausschluss der Jungen Grünen aus der Bundespartei führte. Interessant wird also, welche der grünen Listen unter den Studierenden mehr Zustimmung finden wird.

Möglich ist die Stimmabgabe ab Dienstag, 9.00 Uhr in den ausgewiesenen Wahllokalen. Das letzte Wahllokal schließt in Graz am Donnerstag um 16.00 Uhr; noch in der Nacht, spätestens am Freitag, sollen dann die Ergebnisse vorliegen.

