Schützenhöfer: „Stehe voll hinter Kurz“

Sebastian Kurz erfindet die ÖVP neu, und Länder und Bünde sind mit an Bord. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) steht voll hinter dem neuen ÖVP-Chef und seinem Kurs - das bekräftigte er auch am Montag.

Mit Außenminister Sebastian Kurz hat die ÖVP nur vier Tage nach dem Rücktritt von Reinhold Mitterlehner einen neuen Parteichef: Der Bundesparteivorstand designierte Kurz Sonntagabend einstimmig und akzeptierte auch seine sieben Bedingungen dafür - mehr dazu in ÖVP vor großem Umbau (news.ORF.at).

Kurz übernimmt Chefsessel Kurz trat als frisch gekürter ÖVP-Obmann vor die Presse und sagte, wie die Partei künftig aussehen soll.

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer beruft nun für Dienstag einen Landesparteivorstand ein, um dort klarzustellen, warum er den Bedingungen von Sebastian Kurz zustimmte: „Wir waren alle einverstanden, das war eine sehr erfrischende Darstellung, die er gebracht hat. Natürlich verlässt er alte Pfade, und wenn man ausgetretene Pfade verlässt und einen neuen Weg geht, dann ist das logischerweise schwieriger - für ihn und auch für uns. Aber wir gehen mit ihm in eine neue Zeit, und ich hoffe, dass wir auch in Österreich in eine neue Zeit gehen, und nicht nur in der Volkspartei.“

„Mit dem Herzen mittragen“

Laut Schützenhöfer war keine Forderung von Kurz besonders heftig umstritten: „Ich habe ihm gesagt, ‚Es konzentriert sich natürlich alles auf dich, und es kommt jetzt der Alltag‘. Wir müssen zusammenhalten, denn wenn man den Blick auf die eine Spitzenpersönlichkeit richtet, heißt es auch, dass er für alles verantwortlich ist - das geht aber nur, wenn alle zusammenhalten, ihn auch mit dem Herzen mittragen, und ich glaube, das ist am Sonntag gelungen.“

Eine Forderung könnte allerdings auch in der Landespartei Durchschlag finden: das Durchgriffsrecht des Parteichefs. „Ich denke mir schon, dass wir die Statuten gemäß dem, was jetzt auf dem außerordentlichen Parteitag beschlossen wird, auch in der Steiermark adaptieren müssen - die Statuten hier dürfen den Statuten auf Bundesebene nicht widersprechen.“ Schützenhöfer brauche zwar nicht mehr Macht, „aber die Person des Parteiobmannes muss stark sein, und natürlich wird es in den Statuten gemäß dem neuen Bundesparteistatut auch gewisse Veränderungen geben in Richtung Parteiobmann und Parteivorstand.“

Keine rot-schwarze Eiszeit in der Steiermark

Die rot-schwarze Eiszeit im Bund soll sich aber nicht auf die Steiermark auswirken: „Nein, ich habe schon am Wochenende mit Michael Schickhofer (SPÖ-Chef, Anm.) telefoniert, und keiner von uns ist der Steigbügelhalter vom Bundeskanzler oder von einem Vizekanzler oder von diesem oder jenem Parteiobmann“, so Schützenhöfer.

Kanzler gratuliert Kurz

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) will Sebastian Kurz als Vizekanzler in der Noch-SPÖ-ÖVP-Regierung haben - das sagte Kern laut Aussendung am Montag in einem Telefonat mit Kurz, in dem er dem neuen ÖVP-Vorsitzenden gratulierte. Kern will das bisherige Regierungsprogramm weiter abarbeiten und hofft dabei auf Kurz’ Mitarbeit. Es brauche Handschlagqualität und Mut, so Kern. Auch der Eurofighter-Untersuchungsausschuss und ein Neuwahlantrag waren Inhalte des Telefonats - mehr dazu in Kern will Kurz als Vizekanzler (news.ORF.at).

Kurz wünschte sich dagegen noch am Sonntag einen einstimmigen Beschluss für vorgezogene Neuwahlen und einen raschen Wahltermin nach dem Sommer; außerdem wolle er einen „kurzen, intensiven und fairen Wahlkampf“. Die SPÖ macht allerdings einen gemeinsamen Neuwahlantrag von ÖVP und SPÖ von Bedingungen abhängig, FPÖ und Grüne sind überhaupt gegen einen sofortigen Antrag auf Neuwahlen - mehr dazu in Opposition will bis Ende Juni arbeiten (news.ORF.at).

Link: