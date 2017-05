Messerattacke auf Chef: Einweisung beantragt

Über die Einweisung eines 25-jährigen Malers wird am Montag in Graz entschieden. Dieser hatte seinem ehemaligen Chef im Vorjahr zwei Mal Messerstiche in den Rücken versetzt. Auch einen dazwischengehenden Arbeiter verletzte er.

Vor Gericht machte der laut Gutachten unter paranoider Schizophrenie leidende Angeklagte einen sehr höflichen und sprachlich versierten Eindruck: Als Malerlehrling des Opfers habe er sich nicht sehr wohl gefühlt, sei gemobbt worden. Darüber hinaus habe sein Chef dauernd Überstunden verlangt.

Opfer wieder ganz gesund

„Weil ich gefunden habe, dass kleine Pausen sein müssen“, sei er auch öfters weggegangen, hatte Marihuana geraucht. Nach drei Verwarnungen wurde der Lehrling schließlich gekündigt, die Ausbildung schloss er daraufhin bei einer anderen Firma ab.

Als er den Ex-Chef dann zufällig auf der Straße sah, kam es zur Bluttat: Er nahm er sein Klappmesser und stach von hinten zu - mehr dazu in Messerattacke in Graz: Geständnis abgegeben (16.9.2017). Schon einige Zeit habe er Stimmen gehört: „Ich muss jemanden umbringen, anderen Leuten Schaden zufügen.“ Ein Arbeiter konnte zwar das Schlimmste verhindern, wurde jedoch auch selbst verletzt. Er und der Malermeister sind mittlerweile wieder ganz gesund.

„Hätte es nicht übers Herz gebracht“

„Die Tat war nur der Ausbruch seiner Krankheit“, verwies Verteidiger Bernhard Lehofer auf das Gutachten des Gerichtspsychiaters, der paranoide Schizophrenie diagnostiziert hatte. Deshalb wird am Montag nur über die Einweisung des Mannes entschieden. Der 25-Jährige erzählte, dass er sich das Klappmesser gekauft und schon im Hinterkopf gehabt habe, den Ex-Chef zu töten. „Aber ich hätte es nicht übers Herz gebracht“, meinte er vor Gericht.

Bei seiner ersten Einvernahme hatte er noch erklärt, er habe „überlegt, wie ich ihn am besten hinrichten könnte“. Eine Entscheidung der Geschworenen wird für den Nachmittag erwartet.