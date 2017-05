Mann zündete fremdes Haus an - tot

Ein mysteriöser Vorfall beschäftigt seit Montagabend die Polizei in St. Peter-Freienstein im Bezirk Leoben: Ein Wiener soll in der Nacht ein Haus angezündet haben, er kam in den Flammen ums Leben. Motiv und Hintergründe sind noch unklar.

Der 40-Jährige soll die Hausbesitzerin um Unterkunft gebeten haben. Die 43-Jährige willigte zunächst ein - aus Mitleid, wie es heißt -, wollte dann aber, dass der Mann am Abend das Haus wieder verlässt. Dieser weigerte sich, und während die Besitzerin die Polizei rief, zündete er das Gebäude an.

Die Hausbesitzerin musste von außen zusehen, wie ihr Haus in Flammen aufging. Die Feuerwehr löschte das Feuer, der Notarzt konnte aber nur mehr den Tod des 40-Jährigen feststellen.

Zuletzt mehrmals polizeilich aufgefallen

Der Wiener soll seit einigen Tagen im Bereich Leoben polizeilich aufgefallen sein: Es ging um eine Körperverletzung, außerdem stieg er in ein fremdes Auto und weigerte sich, wieder auszusteigen. Nun wird das nähere Umfeld des Toten ermittelt; fraglich ist, ob er psychisch krank oder im Suchtmittelmilieu aktiv war.