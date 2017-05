Dichtes Programm im Landtag

Ein dicht gedrängtes Programm absolviert der Landtag in seiner Sitzung am Dienstag: Neben der Angelobung von Christian Buchmann als neuen Abgeordneten stehen das neue Naturschutzgesetz und Thema Pflege im Mittelpunkt.

Die Volksanwaltschaft stellte in steirischen Pflegeheimen gravierende Qualitätsmängel fest - mehr dazu in Volksanwaltschaft: Missstände in Pflegeheimen und in „Handlungsbedarf“ nach Kritik an Pflegeheimen (beide 4.5.2017). Die Grünen richten daher im Rahmen einer Dringlichen Anfrage zehn Fragen an Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP).

Zehn Fragen an Christopher Drexler

Sie wollen wissen, ob die derzeitigen Qualitätskriterien - und deren Kontrollen - geeignet sind, um Missständen vorzubeugen; außerdem fragen die Grünen nach, wie die Verhandlungen über ein neues Finanzierungssystem der Pflegeheime verlaufen. Drexler sagte im Vorfeld zu diesen Punkten: „Da möchte ich schon in aller Deutlichkeit sagen, dass exzellente Arbeit geleistet wird und wir eine hohe Qualität haben. Natürlich kann es im Einzelfall Missstände geben, aber das werden wir sicherlich im Landtag intensiv diskutieren. Die Verhandlungen mit dem Bündnis für gute Pflege über ein neues Verrechnungsmodell laufen seit geraumer Zeit - das ist ein großer Brocken, wo mein Ziel weiterhin ist, zu einer einvernehmlichen Lösung zu kommen, aber so weit sind wir noch nicht.“

Naturschutzgesetz wird beschlossen

Desweiteren soll am Dienstag das neue Naturschutzgesetz beschlossen werden: Die Landwirtschaftskammer sieht bei den Entwürfen Licht und Schatten und kritisiert vor allem, dass wieder neue bürokratische Hürden geschaffen würden.

Buchmann wird angelobt

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung wird schließlich die Angelobung von Christian Buchmann (ÖVP) als Landtagsabgeordneter sein. Nachdem Buchmann wegen eines Plagiates sein Doktortitel aberkannt wurde, trat er als Landesrat zurück, das ihm zustehende Landtagsmandat nimmt er aber an. Er soll weiterhin Mitglied des Wirtschaftsausschusses der Regionen in Brüssel sein und benötige dafür ein Mandat, heißt es in einer Aussendung - mehr dazu in Buchmann nimmt Landtagsmandat an.

