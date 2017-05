PH-Rektorin Elgrid Messner wiederbestellt

Elgrid Messner, die bisherige Rektorin der Pädagogischen Hochschule Steiermark, ist am Dienstag in ihrem Amt bestätigt worden. In ihrer neuen Funktionsperiode bis 2022 will sie die Hochschule „fit für die Autonomie“ machen.

„Es geht darum, den Weg von der bisherigen Rolle als nachgeordnete Dienststelle des Ministeriums hin zu einem handlungsfähigen Wissenschaftsunternehmen zu beschreiten, das die Aufträge der Bildungspolitik unter Zugrundelegung der eigenen wissenschaftlichen Expertise erfüllt“, so Elgrid Messner über ihre Ziele in der kommenden Funktionsperiode.

Bestätigung der Bildungsministerin

Dazu wolle sie nicht nur die Qualität der Ausbildung, sondern auch die Wirksamkeit der Fort- und Weiterbildung sichern, Spitzenforschung an der Hochschule u.a. durch zunehmendes Einwerben von Drittmitteln ermöglichen und die Organe der Hochschule auf ihre neuen Aufgaben in einer autonomen Institution reformieren, erklärte Messner.

Bundesministerium für Bildung/APA-Fotoservice/Hautzinger

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) bestätigte sie am Dienstag in ihrem Amt bis Ende September 2022. Als ersten Schritt kündigte Messner nun die Einrichtung eine Arbeitsgruppe an, die den Übergang zur Autonomie auf allen Ebenen vorbereiten soll.

Neue Ausbildungsstruktur eingeführt

Die gebürtige Burgenländerin (geb. 1956 in Güssing) war erstmals im Oktober 2012 als Rektorin an der Pädagogischen Hochschule Steiermark angetreten. Zuvor hatte sie das Institut für Forschung, Wissenstransfer und Innovation an der steirischen PH geleitet.

Zuletzt hatte sie eine Reform der Pädagogenausbildung angeregt, die erstmals ein vollwertiges Studium mit Bachelor- und Masterabschluss für alle Lehrer vorsieht. Im Verbund der PH-Rektorate der Steiermark, Kärnten und dem Burgenland startete die neue Ausbildungsstruktur bereits im Wintersemester 2015/16.

