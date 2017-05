Aufregung um Schulzusammenlegung in Leoben

Aufregung um eine geplante Schulzusammenlegung herrscht derzeit in Leoben: Geht es nach Unterrichtsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ), soll im Herbst das dortige Alte Gymnasium mit dem Neuen zusammengelegt werden.

Beide Schulen sind nur wenige Meter voneinander entfernt. Weil der Direktor des Alten Gymnasiums nun in Pension geht, will das Bildungsministerium die Gymnasien lieber zusammenlegen, anstatt einen neuen Direktor zu installieren. Ab Oktober wird demnach aus zwei Schulen eine - mit mehr als 1.100 Schülern.

Der Schulgemeinschaftsausschuss des Alten Gymnasiums - bestehend aus Lehrer-, Schüler- und Elternvertretern - befürchtet durch die Zusammenlegung negative Auswirkungen auf die Qualität der Bildungseinrichtung. Am Dienstag wollte der Schulgemeinschaftsausschuss daher in einer Pressekonferenz über den Widerstand informieren - der Termin wurde jedoch auf „Weisung von Oben“ abgesagt.

„Wollen auf Augenhöhe miteinander arbeiten“

Gabriele Habsburg-Lothringen, eine der Elternvertreterinnen im Schulgemeinschaftsausschuss, erklärt: „Uns Eltern ist es wichtig, dass wir Sicherheit haben, dass unsere Kinder die bestmögliche Ausbildung bekommen. Wir wollen auf Augenhöhe sinnvoll miteinander arbeiten, um die gute Entwicklung, die es in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegeben hat, nicht zu gefährden und weiter aufrecht zu erhalten.“

APA/ Roland Schlager

In der Begründung für die Zusammenlegung wird laut Habsburg-Lothringen von der Entwicklung der regionalen Schülerzahlen gesprochen, die angeblich ein Weiterbestehen beider Schulen nicht zulassen würden. Alle zur Verfügung stehenden Unterlagen und Statistiken würden aber zeigen, dass die Schülerzahlen im Einzugsgebiet der beiden Gymnasien derzeit stabil sind und sogar steigen würden.

Ausschuss vermutet Sparstift-Aktion

Daher vermutet der Schulgemeinschaftsausschuss, dass hier nur der Sparstift angesetzt worden sei: „Wenn Einsparungen geplant sind, wird immer weggekürzt. Deshalb sind wir hier hellhörig geworden - aus der Tatsache heraus, dass vor einem Jahr genau das Gegenteil gesagt worden ist. Also ist das Vertrauen jetzt sehr geschrumpft, und wir möchten aufzeigen, dass hier ein Weg, der in Leoben gegangen wird, auch für andere Schulen möglicherweise Vorbild sein kann, weil es wird nicht nur Leoben treffen, denke ich mir.“

In einem offenen Brief an Unterrichtsministerin Hammerschmid lehnt der Schulgemeinschaftsausschuss eine Zusammenlegung der beiden Schulen unter den gegenwärtigen Umständen ab und bittet die Ministerin, den Direktorenposten des Alten Gymnasiums neu auszuschreiben.

