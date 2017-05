Pensionistin in eigenem Haus brutal ausgeraubt

Ein brutaler Raubüberfall hat sich in der Nacht auf Mittwoch in Seiersberg-Pirka ereignet: Eine 88-Jährige wurde in ihrem eigenen Haus im Schlaf überrascht, gefesselt und beraubt.

Vier unbekannte Täter waren in das Einfamilienhaus der 88-jährigen Frau eingedrungen und hatten die Pensionistin und deren 60-jährige Pflegehilfe im Schlaf überrascht.

Mit Kabelbinder gefesselt

Die Täter fesselten die beiden Frauen mit Kabelbindern und durchsuchten alle Räume; mit einem geringen Bargeldbetrag und einem Mobiltelefon als Beute flüchteten die vier dann.

Die 88-Jährige konnte sich schließlich befreien und über einen Notruftaster einen Alarm absetzen; eine sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings ergebnislos.

Beide Frauen wurden ins Spital gebracht - die jüngere erlitt eine Kopfverletzung. Eine nähere Befragung der Opfer sowie der Nachbarn stehe noch aus; die Spurensicherung sei noch am Tatort tätig, so Chefinspektor Werner Rampitsch.