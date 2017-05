Dichtes Favoritenfeld bei Erzberg-Rodeo

Nur von den besten Motorradfahrern der Welt wird sich der Eisenerz auch in diesem Jahr beim traditionellen Erzberg-Rodeo bezwingen lassen. Doch gerade heuer ist noch völlig offen, wer den „Hare Scramble“ für sich entscheiden wird.

„Favoriten gibt es einige: Sechs bis sieben Fahrer der Weltelite haben Chancen, sich den Sieg zu holen, beim Teilnehmerfeld in diesem Jahr ist alles offen“, so Veranstaltungsmitarbeiter Martin Kettner. Rund 1.500 Rennfahrer aus 39 Nationen ergatterten bereits vor Monaten einen Startplatz; rund ein Drittel davon stammt aus der heimischen Motorsport-Szene, unter ihnen der Niederösterreicher Lars Enöckl (KTM), der sich im vergangenen Jahr zwar für das „Hare Scramble“ qualifizieren konnte, kurz vor dem Ziel allerdings scheiterte.

Erzberg-Rodeo 2017 Das „härteste Motorrad Offroad Einzelrennen der Welt“ findet heuer vom 15. bis 18. Juni statt.

Viele ehemalige Sieger am Start

Von den 500 Finalisten schafft es gewöhnlich nur eine Handvoll auch wirklich innerhalb der vorgegebenen vier Stunden ins Ziel. Bei der 23. Ausgabe des obersteirischen Offroad-Rennens sind der britische Vorjahressieger Graham Jarvis (Husqvarna) und sein Landsmann Jonny Walker (KTM) wieder mit dabei, beide konnten schon dreimal das „Hare Scramble“ für sich entscheiden; doch auch die US-Amerikaner Cody Webb (KTM) und Colton Haaker (Husqvarna) trachten nach dem Sieg in der Königsdisziplin am Sonntag, dem letzten Renntag.

Der fünfmalige Gewinner Taddy Blazusiak aus Polen wird sich in diesem Jahr erstmals abseits der Strecke positionieren: Nachdem er seine aktive Karriere im Dezember 2016 beendete, wird er heuer als TV-Experte vor Ort sein.

Erzberg-Rodeo für Bequeme

Mehr als 40.000 Zuschauer werden in Eisenerz erwartet - rund zehnmal so viele, wie die Gemeinde Einwohner hat. Eine Besonderheit der diesjährigen Auflage ist das „Enduro-Cross Rodeo“, ein kleines Rennen im Rahmen der Veranstaltung, das in einer Arena stattfindet und so laut Veranstalter bequem erreichbar sei und Sitzplätze biete. Die Strecke des „Hare Scramble“ wird mit 35 Kilometern und 25 Checkpoint ähnlich wie im Vorjahr gestaltet sein, bei der neun Fahrer das Ziel passierten.

