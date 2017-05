Sechs mutmaßliche Dschihadisten vor Gericht

Drei Ehepaare müssen sich ab Donnerstag in Graz als mutmaßliche Dschihadisten verantworten. Auch das Quälen und Vernachlässigen ihrer insgesamt zwölf Kinder wird ihnen vorgeworfen, einem der Männer zudem Mordversuch.

Die drei Paare - vier österreichische Staatsbürger und zwei Bosnier im Alter von 36 bis 49 Jahren - flogen mit den zwölf minderjährigen Kindern im Dezember 2014 in die Türkei, wo sie vermutlich mit Schleppern weiter nach Syrien reisten. Dort sollen sie sich der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) angeschlossen und von der Vereinigung auch Wohnungen zugewiesen bekommen haben.

Anklage: Kinder mussten Hinrichtungsvideos sehen

Die Männer nahmen dabei nicht nur an einer Scharia-Schulung teil, sondern erhielten auch eine militärische Ausbildung. Die Kinder - sie sind zwischen zwei und 14 Jahre alt - wiederum sollen von einem IS-Vertreter radikal erzogen worden sein - weil sie nach Meinung der Anklagebehörde auch Gewaltpropaganda wie Hinrichtungsvideos ausgesetzt waren, wurde der Vorwurf des Quälens von unmündigen Personen erhoben.

Gregor Kohlbacher, der Verteidiger einer Angeklagten, gibt aber zu bedenken, „dass es das Leben dort in Syrien gar nicht möglich gemacht hat, diese Gräuelvideos, die dort zum Teil auf großen Leinwänden in der Öffentlichkeit vorgespielt werden, vor den Kindern zu verstecken. Soweit ich weiß, werden sich diesbezüglich die meisten Angeklagten schuldig bekennen“.

APA/Erwin Scheriau

Verteidiger: „Durch Predigten verblendet“

Überhaupt, sagen die Verteidiger, seien ihre Mandanten reumütig: Sie wären durch die Predigten in einem bosnischen Glaubensverein in Graz verblendet gewesen, hätten gedacht, sie müssten in einem islamischen Staat leben, hätten sich dann aber vom IS abgewandt und seien im Oktober 2015 geflüchtet. „Eine derartige Rückkehr muss man sich wirklich als Flucht vorstellen, vor einem verbrecherischen Regime, dass auch Abtrünnige und Abfallende verfolgt“, so Anwalt Kohlbacher. Wieder in der Türkei angekommen, wurden die Angeklagten festgenommen und vier von ihnen nach Österreich ausgeliefert.

Einer der Angeklagten soll zudem eine Kampftruppe von rund 100 Männern geführt haben und selbst als Scharfschütze tätig gewesen sein - daraus resultiert der Vorwurf des versuchten Mordes, weil er einen Kämpfer in die Brust getroffen und schwer verletzt haben soll. Ihm wird außerdem das Verbrechen der Ausbildung für terroristische Zwecke angelastet.

Anklage stützt sich auf Aussagen der Kinder

Die Anklage stützt sich vor allem auf Aussagen der Kinder. Zwei angeklagte Ehepaare sollen aus der Untersuchungshaft in den Gerichtssaal geführt werden - ihre Kinder sind nun durch Jugendamt bzw. Kinderhilfe untergebracht, teils bei Verwandten. Ein Ehepaar dürfte nicht erscheinen, es handelt sich um bosnische Staatsbürger, die von Bosnien nicht ausgeliefert werden.