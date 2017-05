Formel 1: Interesse an Spielberg-GP gestiegen

Zum vierten Mal seit dem Comeback im Jahr 2014 gastiert die Formel 1 im Sommer wieder in Spielberg. Die Vorverkaufszahlen für das Rennen liegen laut Red-Bull-Motorsport-Konsulent Helmut Marko „über dem Dreifachen des Vorjahres“.

Termin ist dieses Mal das zweite Juli-Wochenende (7. bis 9. Juli), das Event fällt heuer also bereits in die Ferienzeit. Das soll aber den Andrang nicht bremsen - im Gegenteil: Bei Red Bull rechnet man heuer mit einem deutlichen Wachstum, nachdem im Vorjahr laut Marko „keine berauschende Zuschauermenge“ registriert worden war.

APA/Georg Hochmuth

Insgesamt 85.000 Besucher von Donnerstag bis Sonntag gaben die Veranstalter seinerzeit aus - mehr dazu in Zuschauerschwund bei Formel 1 in Spielberg (3.7.2016); 2015 waren noch 120.000 gekommen, 2014 zählte man sogar mehr als 220.000.

Kinder und Camper

Ein Bündel von Faktoren soll dazu führen, dass die Zahl wieder weit im sechsstelligen Bereich liegt. Marko erwähnte bei einem Medienevent am Mittwoch vor allem mehr und andere PR-Events, die unter dem alten, von Bernie Ecclestone dirigierten Formel-1-Management nicht möglich gewesen wären, sowie die gestiegene sportliche Attraktivität der Formel 1. So ist etwa für Kinder unter 14 Jahren, die in Begleitung eines Erwachsenen mit einem gültigen Ticket sind, der Eintritt heuer frei.

Außerdem, so Marko, seien „Camper heutzutage die richtigen Fans“: „So wie die ausgestattet sind, könnten sie für den Rest ihres Lebens wahrscheinlich in einem Tophotel übernachten, das wollen sie aber nicht. Diese Stimmung, diese Atmosphäre wollen wir weiter forcieren.“

