Verkehrsfreigabe für Grazer Südgürtel

Die größte Baustelle der vergangenen beiden Jahre in Graz ist fertig: Am Freitag wird mit dem „Tag des offenen Tunnels“ der neue Südgürtel zwischen Puntigam und Liebenau eröffnet.

Das Herzstück des neuen Südgürtels ist die vierspurige Unterflurtrasse zwischen dem Liebenauer Gürtel und der Puntigamer Straße: Sie ist zwei Kilometer lang, rund drei Viertel davon werden unterirdisch als Tunnel geführt.

prtrumler/H. Pachernegg

25.000 Autos täglich

Die Gesamtkosten in der Höhe von rund 167 Millionen Euro wurden vom Land Steiermark und der Stadt Graz getragen. Baubeginn war im Mai 2014, insgesamt wurden 110.000 Kubikmeter Beton und 10.000 Tonnen Stahl verbaut, 190 Kilometer Kabel wurden verlegt - das entspricht der Strecke Graz-Wien.

„Der Südgürtel als solches ist natürlich, was die Verbindung von West nach Ost betrifft, mit ungefähr 25.000 Autos täglich eine der größten Verbindungen, die je in der Stadt Graz geschaffen wurden. Insgesamt ist es ganz wichtig, dass wir vom Süden her gesehen diese Verkehrsströme besser aufteilen können, und es daher zu einer deutlich Reduktion auch der Fahrtzeiten kommen wird“, sagt Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ)

prtrumler/H. Pachernegg

Grünflächen als Naherholungsgebiet

Ein weiterer positiver Aspekt: Durch die Unterflurtrasse kann die Umweltbelastung entscheidend gesenkt werden, so Lang. Außerdem sind an der Oberfläche rund 50.000 m2 an zusätzlichen Grünflächen entstanden, das entspricht der Größe von mehr als sieben Fußballfeldern: „Was das besondere ist an diesem Südgürtel, dass es hier durch die Unterflurtrasse zu kaum oder gar keiner Umweltbelastung kommt und dass auf der Oberfläche ein Naherholungsgebiet für die Stadt Graz, eine grüne Lunge geschaffen wurde."

Damit der Verkehr vom neuen Südgürtel staufrei bis zur Autobahn rollt, wird auch der Weblinger Kreis derzeit umgebaut, so wurden in den vergangenen Wochen schon neue Ampelanlagen und zusätzliche Fahrstreifen errichtet - mehr dazu in Weblinger Stumpf: Abbrucharbeiten starten (13.1.2017).

