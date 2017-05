Taxi gegen Fahrrad: Polizei sucht Zeugen

Nach einem Unfall, bei dem am Freitag in Graz eine Radfahrerin und ein Taxi kollidiert sind, sucht die Polizei nun Zeugen. Die 25-jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt, die Taxilenkerin gab an, sie nicht gesehen zu haben.

Gegen 8:55 Uhr wollte die 42-jährige Taxilenkerin aus Graz auf der Kreuzung Keplerstraße-Lendplatz nach links einbiegen. Dabei kam es zum Zusamenstoß mit der 25-jährigen Fahrradfahrerin.

Taxilenkerin: Habe vor Radweg angehalten

Die Taxilenkerin gab gegenüber der Polizei an, sie sei bei Grünlicht in die Kreuzung eingefahren und habe vor der Radfahrerüberfahrt und dem Schutzweg angehalten. Als sie keine Radfahrer und Fußgänger mehr gesehen habe, habe sie ihr Taxi in Bewegung gesetzt. Doch dabei dürfet sie die die Radfahrerin übersehen haben: Die 25-Jährige wurde vom Pkw erfasst und stürzte auf die Fahrbahn.

Vom UKH ins LKH überstellt

Nach der Erstversorgung wurde die Radlerin mit schweren Verletzungen zuerst ins UKH Graz und von dort weiter ins LKH Graz-West überstellt. Die Taxilenkerin blieb unverletzt.

Die Polizei ersucht Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Unfallhergang angeben können, sich mit der Verkehrsinspektion Graz I, Tel. Nr.: 059 133/65 41 10, in Verbindung zu setzen.