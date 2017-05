Steirische Grüne begrüßen Personalentscheidung

Der Landesspitze der Grünen Steiermark begrüßt die am Freitag getroffene Personalentscheidungen an der Parteispitze. Ingrid Felipe soll Bundessprecherin, Ulrike Lunacek Spitzenkandidatin werden.

Nach dem Rücktritt der grünen Bundesobfrau Eva Glawischnig hat der erweiterte Bundesvorstand der Partei am Freitag eine einstimmige Entscheidung getroffen. Die stellvertretende Tiroler Landeshauptfrau Ingrid Felipe wird beim Bundeskongress im Juni als Bundessprecherin kandidieren. Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl soll die bisherige EU-Abgeordnete Ulrike Lunacek werden - mehr dazu in Grüne: Felipe wird Obfrau, Lunacek Spitzenkandidatin.

Schönleitner: Sehr gute Entscheidung

Mit Ingrid Felipe als neue Bundessprecherin und Ulrike Lunacek als Spitzenkandidatin haben wir im Erweiterten Bundesvorstand eine sehr gute einstimmige Entscheidung getroffen“, sagte der Grüne Landessprecher und Landtagsklubobmann Lambert Schönleitner über das Ergebnis der Sitzung in Salzburg.

Lob für die beiden Frauen

„Ingrid Felipe ist eine erfolgreiche und erfahrene Politikerin, die in Tirol als Landeshauptmann-Stellvertreterin hervorragende Arbeit leistet. Und Ulrike Lunacek ist als eine weit über die Grenzen Österreichs geschätzte Politikerin genau die richtige Antwort in Zeiten wie diesen, in denen sich die Spitzenkandidaten der anderen Parteien immer stärker in Richtung Nationalismus bewegen. Sie steht für Zusammenhalt und eine klare pro-europäische Haltung“, betonte Schönleitner und erinnert daran, dass die Grünen mit Ulrike Lunacek im letzten Europa-Wahlkampf das beste Wahlergebnis ihrer Geschichte erzielt hatten.

Wirnsberger freut sich auf Wahlkampf

Auch die Vorstandssprecherin der Grazer Grünen, Stadträtin Tina Wirnsberger, begrüßte die heutige Entscheidung: „Ulrike Lunacek steht für eine starke und konsequente Frauen- und Menschenrechtspolitik und für ein solidarisches Europa. Ich freue mich auf den gemeinsamen Nationalratswahlkampf."