Eventuell 2018 wieder Skifliegen am Kulm

Nachdem es heuer kein Skifliegen am Kulm gegeben hat, soll der Skiflug Weltcup-Tross 2018 wieder in Bad Mitterndorf Station machen. Das jedenfalls kündigt Organisator Hubert Neuper an. Einen Vertrag gibt es noch nicht.

2016 war die Skiflug-Welt noch in Ordnung, bei der Weltmeisterschaft am Kulm wurden 60.000 Zuseher gezählt - mehr dazu in Skiflug-WM: Bilanz eines Kulm-Wochenendes. Dann kam die doch einigermaßen überraschende Nachricht - 2017 wurde der Kulm ausgelassen - aus terminlichen Gründen hieß es damals, doch es ging auch um das Geld. Denn 2014 schlossen die Verantwortlichen am Kulm mit einem Minus ab, auch 2015 war nicht gerade rosig - und auch für das nächste Jahr sah es für den Kulm im Weltcup-Kalender nicht gut aus.

Neuper: „Es schaut gut aus“

Doch jetzt kündigte Organisator Hubert Neuper an: Im Terminkalender des Skiflug-Weltcups soll der Kulm für 2018 wieder aufscheinen: „Es schaut gut aus, es gibt einen Termin, im Jänner, gleich nach der Vierschanzentournee und wir sind motiviert, endlich geht es wieder los.“

Vertrag noch nicht unterschrieben

Ganz fix ist das aber noch nicht. Der Bürgermeister von Bad Mitterndorf, Manfred Ritzinger, bremst die Euphorie noch. Laut Ritzinger ist der Vertrag dafür noch nicht unterschrieben, es schaue aber gut aus.

Tourismus könnte aufatmen

Der Tourismus in der Region könnte aufatmen und nach einem Jahr Pause am Kulm wieder auf tausende Besucher hoffen. „Diese Begeisterung die da geschürt wird wird eben am Kulm für Millionen vor dem Fernseher und live vor Ort, das ist eine Identität von Österreich“, so Neuper.

Viel investiert

Diese Identiät kostete die Steuerzahler auch einiges: Vor der Skiflug-WM 2016 wurde die Kulmschanze großzügig um 4,2 Millionen Euro umgebaut, 2,4 Millionen steuerte der Bund bei, 1,8 Millionen Euro das Land. Neuper relativierte die öffentlichen Investitionen mehrmals in Interviews - 2016 seien eine Million Euro an Steuern zurückgezahlt worden, dazu komme der Wert für die gesamte Region rund um den Kulm.