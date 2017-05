SPÖ: Leichtfried einstimmig NR-Spitzenkandidat

Verkehrsminister Jörg Leichtfried geht als Spitzenkandidat der SPÖ Steiermark für die Nationalratswahl am 15. Oktober ins Rennen. Das wurde am Freitag einstimmig im SPÖ-Landesparteivorstand beschlossen.

„Wir haben unseren Verkehrsminister Jörg Leichtfried einstimmig und in geheimer Wahl zum Spitzenkandidaten der steirischen Sozialdemokratie gewählt. Wir wollen führende Kraft in der Steiermark und in Österreich sein, und wir brauchen unseren Verkehrsminister - allein heuer wurden 300 Millionen Euro investiert, und das bringt Arbeitsplätze in die Steiermark“, sagte der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer im Anschluss an die Sitzung.

„Alle Kandidaten müssen einen Plan haben“

Auf den Listenplätzen zwei und drei werden wohl Elisabeth Grossmann und Beppo Muchitsch zu finden sein - diese Kanditaten müssen aber - wie alle anderen auch - noch in ein Hearing, so Schickhofer: „Alle Kandidaten stellen sich diesen Hearings, da geht es einfach darum, ein klares Zukunftskonzept vorzulegen, einen Plan zu haben und natürlich auch die Sympathie rüberzubringen, eine Bereitschaft zu haben, für das Land zu arbeiten und dazu sind jetzt alle Steirer eingeladen, die sich zu den sozialdemokratischen Werten bekennen.“

