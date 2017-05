Alkolenker rammt jungen Mopedfahrer

Ein Mopedlenker und seine Beifahrerin, beides Jugendliche, wurden beim Zusammenstoß mit einem Auto Freitagabend im Bezirk Liezen verletzt. Der Autofahrer war, wie sich herausstellte, alkoholisiert.

Der 15-jährige Mopedfahrer und seine 14-jährige Beifahrerin am Sozius waren unterwegs auf der Wörschacherstraße Richtung Aigen im Ennstal. Unmittelbar nach der Ennsbrücke wollte der Schüler links abbiegen. Im selben Moment setzte ein hinter den beiden fahrender Autolenker zum Überholen an.

Blinker kaputt

Der 30-jährige Autofahrer stieß beim Überholen gegen das Moped. Der 15-jährige Mopedlenker wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert. Seine Beifahrerin prallte gegen die Windschutzscheibe des Autos. Beide erlitten Verletzungen. Das Mädchen musste sogar vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schladming gebracht werden. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, dürfte der Blinker des Mopeds kaputt gewesen sein. Dennoch wurde ein Alkotest bei dem 30-jährigen Autofahrer durchgeführt, der laut Polizei eine erhebliche Alkoholisierung ergab.

