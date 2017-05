Forstarbeiter von Fichte am Bein getroffen

Schwere Verletzungen hat ein junger Forstarbeiter Samstagvormittag in Großsölk im Bezirk Liezen erlitten. Er musste vom Hubschrauber per Tau geborgen und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 23-jährige Arbeiter aus dem Bezirk Liezen war am Samstag gegen 09:50 Uhr mit dem Fällen einer Fichte beschäftigt. Dabei dürfte er beim Fällschnitt die Bruchleiste versehentlich durchtrennt haben, weshalb der Baum in die falsche Richtung fiel. Der 23-Jährige wurde am rechten Unterschenkel vom Stamm eingeklemmt und musste von einem Arbeitskollegen befreit werden. Anschließend wurde der 23-Jährige vom Rettungshubschrauber per Tau geborgen und ins Krankenhaus Schladming eingeliefert.