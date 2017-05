Bienen werden zum Hobby vieler Steirer

Bienen sind die Grundlage für ein funktionierendes Ökosystem. Immer mehr Menschen entscheiden sich daher, selbst Bienen zu halten. Die Besucherzahl bei Imkerkursen sei in den letzten Jahren jedenfalls stark gestiegen.

Die Gesellschaft ist beim Thema Bienen in den letzten Jahren stark sensibilisiert worden. Während noch vor vier Jahren 100 Personen die Imkerausbildung gemacht haben, sind es jetzt schon rund 400.

Zweiwöchiger Grundkurs: In der Imker Grundausbildung lernt man in etwas mehr als zwei Wochen, worauf es bei der Bienenzucht ankommt.

Imkerei ist besondere Tierhaltung

Seitdem der Begriff „Bienensterben“ aufgetaucht ist, geht es mit der Zahl an Hobby-Imkern in der Steiermark bergauf, sagt Maximilian Marek, Leiter der Steirischen Imkerschule. Viele entscheiden sich, die Imker-Grundausbildung zu absolvieren. Sie besteht aus zwölf Tagen Theorie und drei Tagen Praxis.

Erlernt werden dabei neben der Tierkunde auch die Eigenheiten der Bienen. „Sie können schwärmen, sie können unterversorgt sein, sie können falsch betreut werden. Das heißt, dass Bienen in der Landschaft sterben können, ohne dass sich jemand darum kümmert“, sagt Marek.

Nicht überall sind Bienen willkommen

Wo genau Bienenstöcke aufgestellt werden dürfen, regelt das Bienenzuchtgesetz. Hier sind die Abstände geregelt - vor allem zu den Nachbarn - und diese Grenzen müssen eingehalten werden.

Problematisch ist die Bienenhaltung vor allem in der Stadt, denn hier gibt es keine Regelung im Bienenzuchtgesetz, wenn Bienen auf Balkonen, auf Dachterrassen usw. gehalten werden, sagt der Imker. Dennoch zeigt sich, dass Bienenhaltung gerade im urbanen Raum immer beliebter wird. Es sei aber gerade dort darauf zu achten, dass die Bienen genug Nahrungsgrundlage finden. Oft sind Anrainer im dicht verbauten Gebiet auch nicht einverstanden mit einer hohen Dichte an Bienen, so der Experte Maximilian Marek.

Hobby Imker haben viele Möglichkeiten

Die Branche „Imkerei“ ist fast ein Privileg. Als Hobby-Imker kann man bis zu 50 Bienenvölker halten. Darüber hinaus darf der Hobby-Imker Honig verkaufen. Auch von öffentlicher Hand gibt es Unterstützung. Die Grundausstattung von bis zu drei Bienenvölkern samt der Behausung kann man über eine Förderung von Bund, Land und EU erwerben.

