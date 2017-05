GIBS führt international anerkannte Matura ein

Seit 25 Jahren gibt es mit der Graz International Bilingual School (GIBS) ein englischsprachiges Gymnasium. Ab Herbst wird hier erstmals in der Steiermark auch das IB, ein international anerkannter Abschluss auf Maturaniveau, möglich sein.

In der Steiermark gibt es viele Betriebe, die vermehrt international arbeiten - und das auch in internationalen Teams. Immer öfter kommen somit hochqualifizierte Fachkräfte aus anderen Ländern für einige Zeit nach Österreich. Für viele von ihnen zählt eine englischsprachige Schule mit internationalem Abschluss für ihre Kinder zu den Grundbedingungen, wie es aus der Wirtschaft heißt.

Zentralmatura und internationaler Abschluss

In der GIBS ging man auf diesen Umstand ein und zertifizierte sich nach dreijähriger Vorarbeit für das Internationale Bakkalaureat (IB): „Das IB ist ein internationaler Abschluss, der in der siebten und achten Klasse gemacht werden kann. Das heißt für die internationalen Schüler an der GIBS, sie bekommen einen internationalen Abschluss. Die österreichischen Kinder haben die Möglichkeit, einen internationalen Abschluss gemeinsam mit der standardisierten Reifeprüfung zu bekommen“, so Direktorin Imelda Görög.

ORF.at/ Carina Kainz

Als eine Bereicherung sieht man den neuen internationalen Abschluss auch beim Landesschulrat, wo man die neue Ausbildung, die im Herbst startet, massiv unterstützt habe, so die steirische Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner: „Es ist für uns ganz selbstverständlich, dass wir alles, was die Internationalität betrifft, unterstützen.“

Unterstützung aus der steirischen Wirtschaft

Neben der öffentlichen Hand kommt finanzielle Unterstützung für das neue Programm auch von der Industriellenvereinigung der Wirtschaftskammer sowie von steirischen Unternehmen, wie zum Beispiel dem AMS oder der AVL List.

