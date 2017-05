Diebstahlserie aufgeklärt: Bande ausgeforscht

Eine ganze Serie von Diebstählen hat die Polizei in der Oststeiermark geklärt: Die Bande brach seit dem Sommer des Vorjahres bei Firmen ein und richtete einen Schden von mehreren tausend Euro an.

Betroffen sind Firmen in den Bezirken Südoststeiermark, Weiz, Leibnitz und Hartberg-Fürstenfeld: Fünf Ungarn werden für insgesamt elf Diebstähle verantwortlich gemacht - sie sollen seit dem August des Vorjahres gebrauchte Elektrogeräte und Kfz-Altbatterien, Metall- und Eisenteile sowie Fahrräder und Alufelgen gestohlen und einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht haben. Das Diebesgut wurde laut Polizei in Ungarn weiterverkauft - so sicherte sich die Gruppe der Männer im Alter zwischen 23 und 49 Jahren ihren Lebensunterhalt.

Zwei Männer in Haft, drei auf der Flucht

Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen und befinden sich derzeit in der Haftanstalt Graz-Jakomini, die restlichen drei Beschuldigen sind auf der Flucht; gegen einen weiteren Verdächtigen laufen noch die Ermittlungen.