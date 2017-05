Geriatrische Tagesklinik in Voitsberg eröffnet

Seit Jahresanfang gibt es das LKH Weststeiermark - und am Dienstag feierte man an den Standorten in Deutschlandsberg und Voitsberg Neueröffnungen: eine chirurgische Ambulanz und eine geriatrische Tagesklinik.

Zwei Eröffnungen in Spitälern an einem Tag habe man noch nie gehabt - das sei Premiere, hieß es am Dienstag von Gesundheitsexperten. Aber nicht nur das war eine Premiere: Auch die neue geriatrische Tagesklinik am Standort Voitsberg sei ein österreichweites Vorzeigeprojekt für Altersmedizin.

Der Betriebsdirektor des LKH Weststeiermark, Franz Lienhart, erklärt: „Wir haben einen ersten großen Schritt in Richtung Schwerpunkt Altersmedizin in Voitsberg gesetzt. Hier geht es vor allem darum, dass ältere Menschen länger daheim bleiben können und nicht in stationäre Versorgungseinheiten abgleiten.“

„Standort Voitsberg gesichert“

Ältere Menschen bekommen hier alle möglichen Formen der Therapie - egal ob Ergo-, Logo- oder Physiotherapie; die Räume sind hell und freundlich gestaltet, es gibt auch eine große Terrasse. Der Umbau - Kostenpunkt 300.000 Euro - hat das Ziel, dass man tagsüber in der Gemeinschaft trainieren kann, um abends fit nach Hause entlassen zu werden, anstatt im Pflegeheim zu leben.

KAGes-Vorstand Ernst Fartek spricht von einem Leuchtturmprojekt, „weil hier die Ausrichtung auf den Bedarf der Medizin der heutigen Zeit passiert - nämlich, dass wir einen speziellen Fokus auf die Versorgung der älteren Menschen legen können. Das ist österreichweit wirklich eine Vorreiterposition, die wir hier einnehmen können. Und besonders erfreulich ist, dass damit auch der Standort Voitsberg gesichert ist.“

Kürzere Wartezeiten, effektivere Behandlungen

Auch Gesundheitslandesrat Christopher Drexler (ÖVP) sprach von einem Meilenstein - vor allem, was die Aufgabenteilung der Krankenhäuser Deutschlandsberg und Voitsberg betrifft: „Das wird im LKH Weststeiermark sehr gut vorgelebt. Insofern ist das ein pionierhaftes Projekt - und ganz besonders pionierhaft ist die Akut-Geriatrie und Remobilisation hier am Standort.“

In Deutschlandsberg wurde - ebenfalls am Dienstag - die chirurgische Ambulanz feierlich eröffnet: Dazu zählen unter anderem fünf Untersuchungsräume, ein Schockraum und ein Gipsraum. Laut KAGes bedeutet das für die Patienten kürzere Wartezeiten und effektivere Behandlungsmöglichkeiten.

