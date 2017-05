Steirische Bevölkerung 2016 gewachsen

In Österreich leben immer mehr Menschen - um 72.400 mehr als noch vor einem Jahr, wie die Statistik Austria am Dienstag bekanntgab. Auch die steirische Bevölkerung ist gewachsen; im Ländervergleich liegt sie jedoch im letzten Drittel.

Mit 1. Jänner des heurigen Jahres lebten in unserem Bundesland 1.237.000 Menschen - um gerade einmal 0,4 Prozent oder knapp 5.300 mehr als vor einem Jahr. Geringer war der Bevölkerungsanstieg nur mehr im Burgenland und in Kärnten. In Wien wuchs die Einwohnerzahl um 1,5 Prozent. Noch stärker war der Anstieg jedoch in einem steirischen Bezirk - und zwar in Graz-Umgebung.

Größtes Bevölkerungsminus in Leoben

In 22 österreichischen Bezirken gibt es im Vorjahr aber auch weniger Menschen. Bei den stärksten Rückgängen finden sich gleich zwei steirische Bezirke auf dem Podest. Das größte Bevölkerungsminus österreichweit verzeichnet Leoben mit einem Prozent, auf Platz drei liegt Murau mit 0,8 Prozent weniger Bevölkerung.

dpa-Zentralbild/Arno Burgi

Im Vorjahr gab es in Österreich die höchste Geburtenbilanz seit 20 Jahren. Spitzenreiter war Vorarlberg mit 5,8 Prozent mehr Geburten; in der Steiermark gab es hingegen nur ein Plus von 0,6 Prozent - und damit der vorletzte Platz. 11.214 Kinder wurden im Vorjahr in unserem Bundesland geboren.

Negative Geburtenbilanz

Was die Sterbefälle betrifft, verzeichnete die Steiermark im Vorjahr das zweitgrößte Minus nach Oberösterreich. Die Geburtenbilanz fiel bei uns negativ aus. Das heißt, es starben mehr Menschen in der Steiermark als geboren wurden.

