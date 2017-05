Maßnahmenpaket zu Klimawandel in Arbeit

Der Klimawandel setzt den steirischen Landwirten immer stärker zu: Hochwasser, Hagel, Dürre oder auch Spätfrost sorgen für Millionenschäden. Mit einem neuen Maßnahmenpaket will das Land Steiermark bald Hilfe anbieten.

„Es ist höchste Zeit, umfassende Strategien gegen Naturkatastrophen auszuarbeiten und die Entwicklung nachhaltiger und effizienter Maßnahmen einzuleiten“, ist der steirische Agrarlandesrat Hans Seitinger (ÖVP) überzeugt.

Zu diesen und anderen Themen wie neuen Versicherungsmodellen zur existentiellen Absicherung der Landwirte hat am Dienstag ein erster runder Tisch mit Experten in Graz stattgefunden. Als eine Sofortmaßnahme wurde ein Bewässerungssystem zum Schutz von Spezialkulturen gegen Frost genannt. Angedacht wurde auch, neue Pflanzen zu züchten, die zu den klimatischen Veränderungen passen.

Unzählige Arbeitnehmer betroffen

Wie hoch der Handlungsbedarf sei, hätten laut Seitinger die letzten beiden Frostkatastrophen im Frühjahr 2016 und 2017 gezeigt - mehr dazu in Frost lässt Obst- und Weinbauern zittern (17.4.2017). Es seien viele Arbeitsplätze in den Bereichen Logistik, Verkauf und Verpackung von Lebensmitteln verloren gegangen und somit nicht nur bäuerliche Familienbetriebe, sondern auch Gewerbebetriebe und unzählige Arbeitnehmer von Naturkatastrophen betroffen - mehr dazu in Frost vernichtete Apfelernte und Arbeitsplätze (16.1.2017).

APA/dpa/Torsten Silz

Nun hofft Seitinger auf finanzielle Unterstützung vonseiten der zuständigen Ministerien und der EU-Kommission und will dafür das Vorhaben bundesweit, aber auch staatenübergreifend vorantreiben. Was die steirische Finanzierung anbelangt, so hat Seitinger bereits Ende April angekündigt, dass die steirischen Ausgleichsgelder zur Schadensabfederung des jüngsten Spätfrostes für „gezielte Forschungs- und Entwicklungsprojekte“ eingesetzt werden - mehr dazu in Frost: Steirische Ausgleichsgelder für Forschung (25.4.2017).

Rüsten für die Zukunft

Damit will man eine bessere Vorsorge erreichen, um sich im Ernstfall professionell auf extreme Wetterbedingungen einzustellen und für die Zukunft gerüstet zu sein, so Seitinger. Die jüngsten Schäden seien zuletzt aus der Forstwirtschaft gemeldet worden: Aufgrund vermehrter Trockenperioden und steigender Temperaturen würden Borkenkäfer den steirischen Wäldern zusetzen.