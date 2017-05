Terror: Steirische Sicherheitskräfte gefordert

Das Selbstmordattentat von Manchester löst auch bei österreichischen Veranstaltern Besorgnis aus. In der Steiermark stehen Großkonzerte wie jenes der Rolling Stones vor der Tür - eine Herausforderung für die Sicherheitskräfte.

Am 16. September ist es soweit: Die Rolling Stones beehren Spielberg. Über 100.000 Besucher werden erwartet. Die Angst vor einem Terroranschlag geht indes nicht erst seit dem Selbstmordanschlag am Montagabend in Manchester um - mehr dazu in news.ORF.at. Auch die Attacke von Paris im Vorjahr hat gezeigt, dass Konzerte ein Ziel von Terroristen sind.

„Man denkt natürlich nach: Kann man bei irgendwelchen Checks noch besser arbeiten, kontrolliert man lieber zweimal anstatt einmal, wo könnte man noch besser kontrollieren? Wir arbeiten zum Beispiel daran, dass wir bei Zufahrtswegen auch Lkws und Busse kontrollieren, die zum Gelände zufahren dürfen“, erklärt Ewald Tatar, der Veranstalter des Konzerts der Rolling Stones in Spielberg.

Polizei legt Fokus auf Personal und Technik

Auch die Polizei bereitet sich auf die kommenden Großereignisse akribisch vor. Neben Beamten in Zivil werden auch Spezialisten zur Terrorbekämpfung bei jeder größeren Veranstaltung dabei sein.

ORF

Doch es geht nicht nur ums Personal, wie Fritz Grundnig von der Landespolizeidirektion Steiermark erklärt: „Beispielsweise überlegt man sich die Sicherung durch Betonblöcke. Auch Videoüberwachung wird angedacht. Alles, was technisch irgendwie möglich ist, kommt bei diesen Großveranstaltungen zum Einsatz.“

„Menschenansammlungen nicht zu verhindern“

Eines ist allen Beteiligten dabei klar: absolute Sicherheit gibt es nicht. Denn nicht nur innerhalb des Geländes sind die Menschen gefährdet, sondern auch beim Betreten und Verlassen des Konzertraumes. Es besteht keine Möglichkeit zur lückenlosen Kontrolle: „Es ist nicht zu verhindern; dadurch dass bei Großveranstaltungen Menschen zur Veranstaltung kommen und sie auch wieder verlassen, entstehen automatisch Menschenansammlungen“, so Lake-Festival-Veranstalter Klaus Leutgeb.

Party und Spaß sind religiösen Fanatikern ein Dorn im Auge. Doch die Menschen werden sich das Feiern wohl auch trotz Terrors nicht abgewöhnen - und das ist vielleicht das Tröstliche an der traurigen Situation.