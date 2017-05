Therapiegruppe um Grazer Amokfahrt aufgelöst

Vor knapp zwei Jahren sind bei der Grazer Amokfahrt drei Menschen getötet und 50 schwer verletzt worden. Um das Erlebte zu verarbeiten, gab es eine Therapiegruppe des Gewaltschutzzentrums, die nun aufgelöst wurde.

Auch wenn die Grazer Amokfahrt jetzt bald zwei Jahre her ist - in den Köpfen mancher, die sie erlebt haben, kommen die Bilder und Geräusche von damals täglich wieder, „die Menschen, die verletzt wurden, die um Hilfe geschrien haben. Das Reifenquietschen ist ein Umstand, den man im Alltag immer wieder im Straßenverkehr hört und der daran erinnert“, so Alexander Ortner vom Gewaltschutzzentrum, der die Therapiegruppe geleitet hat.

Damit komme auch ein Gefühl von Hilflosigkeit hoch, so Ortner, denn unter Schock konnten viele den Menschen, die verletzt waren, nicht so helfen, wie sie es sonst von sich erwartet hätten, wodurch auch Schuldgefühle entstanden.

Treffen von bis zu zehn Personen

Weil man ein Jahr nach der Amokfahrt gesehen hatte, dass noch Hilfe gebraucht wurde, gründete das Gewaltschutzzentrum im vergangenen Mai die Therapiegruppe, an deren zweiwöchentlichen und später monatlichen Treffen bis zu zehn Menschen teilnahmen, auch gab es viele Einzelgespräche, so Ortner.

Ein wichtiges Thema war dabei, den Menschen ein Gefühl der Sicherheit zurückzugeben: „Grundsätzlich war ja auch ein Interesse da, neben dem Umgehen mit den eigenen Leidenszuständen auch andere Menschen kennenzulernen, die das auch miterlebt haben und das Gefühl von Gemeinschaft zu erleben und verstanden zu werden“, so Ortner.

Teil der Betroffenen benötigt keine Hilfe mehr

Mit traumatherapeutischen Ansätzen hat das Therapieteam versucht, den Menschen zu helfen. Ein Teil der Betroffenen brauche laut Ortner nun keine Hilfe mehr, ein Teil werde möglicherweise von Zeit zu Zeit auf Hilfe zurückgreifen; einige werden voraussichtlich weiter Einzeltherapien besuchen.

Der Amokfahrer wurde vergangenes Jahr zu lebenslanger Haft verurteilt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Seine Nichtigkeitsbeschwerde wies der OGH zurück, eine Entscheidung über die Strafhöhe liegt noch beim Oberlandesgericht Wien - mehr dazu in OGH bestätigt Schuldspruch gegen Amokfahrer (6.4.2017).

