Zwei Schwerverletzte bei Radunfällen

Zwei betagte Steirer sind am Dienstag bei Stürzen mit ihren Fahrrädern schwer verletzt worden: In Leitring im Bezirk Leibnitz erlitt ein 86-Jähriger einen Hüftbruch, in Trofaiach im Bezirk Leoben wurde eine 85-Jährige am Kopf schwer verletzt.

Der 86-jährige Leibnitzer wollte mit seinem Rad auf einem Geh- und Radweg umdrehen, kam dabei aber zu Sturz - er wurde mit einem Hüftbruch in das LKH Wagna eingeliefert.

Bewusstsein verloren

In Trofaiach kam eine 85-Jährige an einer Kreuzung zu Sturz, nachdem sie die Kontrolle über ihre Rad verloren hatte - die Frau wurde schwer am Kopf verletzt und verlor das Bewusstsein. Ein nachkommender Autolenker leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettung; anschließend wurde die Pensionistin ins LKH Hochsteiermark in Leoben gebracht.