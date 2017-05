Brand im Koralmtunnel: Zwei Arbeiter verletzt

Auf der Baustelle im Koralmtunnel ist es Mittwochvormittag zu einem Brand gekommen. Alle 85 Arbeiter im Tunnel konnten in Sicherheit gebracht werden, zwei Vortriebarbeiter wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht.

Die starke Rauchentwicklung an der vordersten Stelle des im Bau befindlichen Tunnels wurde gegen 8.45 Uhr gemeldet - der aktuelle Tunnelvortrieb befindet sich rund 20 Kilometer vom Eingang auf der steirischen Seite entfernt.

„Rettungskette funktionierte perfekt“

„Alle 85 Mitarbeiter konnten mit dem Rettungszug, der permanent am Tunnelvortrieb stationiert und einsatzbereit ist, ins Freie gebracht werden“, so ÖBB-Sprecher Christoph Posch. Mitarbeiter des Roten Kreuzes versorgten insgesamt sechs Personen noch an Ort und Stelle, zwei von ihnen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins LKH Deutschlandsberg eingeliefert.

Beim Einsatz waren das Rote Kreuz und Feuerwehren aus dem Großraum Deutschlandsberg vor Ort. „Die Rettungskette hat perfekt funktioniert“, so Posch. Die Ermittlung der genauen Brandursache sind noch im Gang, vermutlich handelte es sich um einen Brand an der Tunnelvortriebsmaschine.