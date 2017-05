Historiker tagen zu „Columbus von Russland“

Der steirische Adelige Sigismund von Herberstein hat Russland für den Westen Europas erschlossen - sein Reisebericht ist ein Standardwerk. Eine Konferenz in Graz und Herberstein widmet sich dem „Columbus von Russland“.

Ludwig Boltzmann-Institut

Im Frühjahr 1517 machte sich Sigismund von Herberstein (1486 - 1566) auf seine erste Russland-Reise - und auf seine Spuren begeben sich die Teilnehmer der internationalen Konferenz am 30. und 31. Mai im Meerscheinschlössl der Universität Graz.

Zwei Tage

Die Bedeutung Herbersteins sowie seines Werks und Erbes werde bei der zweitägigen Veranstaltung beleuchtet, so Barbara Stelzl-Marx, stellvertretende Institutsleiterin des Ludwig Bolzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung.

„Moskovia“ in klarem Latein

„Im Auftrag Kaiser Maximilians I. reiste Herberstein als Diplomat in viele Länder - so auch nach Russland, ein damals für Europa unbekanntes Land“, wie die Grazer Historikerin schildert: „Die ‚Moskovia‘, sein Reisebericht in klarem, schönem Latein, prägte für lange Zeit das Bild von Russland.“ Aus diesem Grund gehe ein Nachkomme Herbersteins sogar so weit, seinen Ahnen als „Columbus von Russland“ zu bezeichnen.

Dem mehrsprachigen Weltenbummler gelang es laut Stelzl-Marx, die Sitten, Gebräuche sowie Land und Leute wertfrei zu beschreiben, was ihm auch russische Anerkennung einbrachte.

Retter des steirischen Kulturerbes

Stelzl-Marx sieht den Spross einer österreichischen Adelsfamilie, der 1486 geboren wurde, sogar als „späten Retter des steirischen Kulturerbes“: So habe allein der Ruf Herbersteins das gleichnamige Schloss in der Oststeiermark vor Plünderungen der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg bewahrt.

Vor mehr als 70 Jahren, im Mai 1945, habe ein russischer Offizier nämlich einen Raubzug durch das Schloss Herberstein verboten, da ihm der Name ein Begriff war - so blieben viele steirische Kulturschätze, die aus Angst vor Bombenangriffen aus Graz ins Schloss gebracht wurden, erhalten, und der Kultwagen von Strettweg sowie der Steirische Herzogshut können in der Landeshauptstadt noch heute besichtigt werden.

Historiker aus drei Ländern

Zur Konferenz sind österreichische, russische und deutsche Historiker geladen: Am Dienstag halten sie eine Reihe an Vorträgen rund um den Baron mit steirischen Wurzeln und sein Werk, am Mittwoch, 31. Mai, geht die Konferenz bei einer Exkursion ins Schloss Herberstein weiter.

