Mann bei Schießübung von Projektil getroffen

Auf einem Schießplatz in Voitsberg ist ein 68-jähriger Mann am Mittwoch schwer verletzt worden. Aus dem Gewehr eines anderen Schützen löste sich ein Schuss und traf den 68-Jährigen in den Oberschenkel.

Gegen 10:00 Uhr führte ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark auf einem Schießplatz in Voitsberg Einschießübungen mit seinem Jagdgewehr durch.

Nach Ladehemmung

Nach Abgabe einiger Schüsse kam es zu einer Hemmung. Als der 67-Jährige dies beheben wollte, löste sich ein Schuss. Das Projektil durchschlug eine Holzwand und traf einen 68-Jährigen aus dem Bezirk Voitsberg am linken Oberschenkel.

Ins LKH Graz gebracht

Nach der Erstversorgung wurde der 68-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz eingeliefert. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, hieß es von der Polizei.