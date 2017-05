Steirer-Kernöl erobert fernöstliche Sterneküche

Das steirische Kürbiskernöl erobert den fernöstlichen Markt: Die Leibnitzer Ölmühle Kiendler will schon bald 100.000 Flaschen jährlich nach Taiwan liefern - das grüne Gold ist dort vor allem in der Sterneküche sehr gefragt.

Kürbiskernöl aus der Steiermark ist für den tawainesischen Markt zunehmend attraktiv, sagt Ulrich Kiendler, im Familienunternehmen Ölmühle Kiendler für den Export zuständig: „Es harmoniert einfach hervorragend mit der taiwanesischen Küche, dieser intensive, stark nussige Geschmack, den wir in der Steiermark pflgen. Zum Teil wird es auch bei Sushi statt Sojaöl dazu gereicht.“

Bis zu 100.000 Flaschen pro Jahr gepeilt

Vergangene Woche fixierte man mit einem Geschäftspartner in Taiwan, der etwa auch Zotter-Schokoladen vertreibe, einen Vertrag, so Ulrich Kiendler. Statt der bisher jährlich 6.000 Viertelliter-Flaschen Kernöl werde man künftig wesentlich mehr liefern: „Durch diese Partnerschaft, die wir geschlossen haben, ist das Ziel, kurzfristig auf 50.000 Flaschen pro Jahr aufzusteigen und mittelfristig auf 100.000 Flaschen pro Jahr.“

Für taiwanesische Sterneküche

Steirisches Kernöl werde besonders in der taiwanesischen Sterneküche verwendet, sagt Ulrich Kiendler; sogar ein Fernsehkoch preise es in seiner Sendung an: „Der hat auch asiatisch-steirische Gerichte kreiert, und in seiner Kochshow arbeitet er mit Kürbiskernöl, um den Leuten zu erklären, wie man es zu den Speisen verwendet.“ Auch in mehreren taiwanesischen Supermärkten sei steirisches Kernöl vertreten - zum stolzen Preis von 28 Euro pro Viertelliter.

Langfristig solle Taiwan weitere Türen öffnen, etwa nach China und Japan, plant Ulrich Kiendler; derzeit exportiert die Ölmühle mit Sitz in Ragnitz im Bezirk Leibnitz rund ein Drittel ihres Öls ins Ausland, hauptsächlich nach Deutschland.

Steirisches Kernöl kommt im Ausland gut an

Laut Landwirtschaftskammer ist der Exportanteil bei Kürbiskernöl insgesamt steigend - von der gesamten steirischen Produktion gehen derzeit bereits 40 Prozent ins Ausland - mehr dazu in Kernöl: 2016 „ausgezeichneter Jahrgang“ (23.3.2017).

