Alkolenkerin verursachte Frontalcrash

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Waldbach-Mönichwald im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sind am Donnerstag drei Personen verletzt worden: Eine alkoholisierte Autofahrerin war auf die Gegenfahrbahn geraten.

Die 20-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war mit ihrem Pkw auf der L416 von Rohrbach an der Lafnitz kommend in Fahrtrichtung Waldbach unterwegs, als sie auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem anderen Auto, gelenkt von einem 56-jährigen Steirer, zusammenstieß.

FF Mönichwald

Durch die Wucht des Anpralls kam der Pkw der 20-Jährigen von der Fahrbahn ab. Die 52-jährige Ehefrau des 56-Jährigen wurde eingeklemmt und schwer verletzt - sie wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr Mönichwald aus dem Auto befreit und mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Die 20-Jährige - sie war alkoholisiert - wurde ebenfalls schwer verletzt und ins LKH Hartberg eingeliefert; der 56-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon.

Auch Fußgänger von Alkolenker erfasst

Auch in Graz verursachte am Mittwoch ein Alkolenker einen folgenschweren Unfall: Der 57-Jährige fuhr trotz roter Ampel in eine Kreuzung ein - dabei erfasste er einen 78 Jahre alten Fußgänger.

Der Pensionist erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde ins LKH Graz gebracht. Der 57-Jährige blieb unverletzt; ihm wurde der Führerschein abgenommen.