Streit unter Brüdern - Polizisten attackiert

Ein Brüderpaar ist in der Nacht auf Donnerstag vor einem Lokal in Kalsdorf im Bezirk Graz Umgebung in einen handfesten Streit geraten. Als die Polizei eintraf, vergaßen sie ihren Zwist aber schnell und gingen auf die Beamten los.

Gäste eines Lokals in der Feldkirchenstraße hatten gegen 23.00 Uhr die Polizei verständigt, nachdem ein Betrunkener ein Auto beschädigt hatte. Beim Eintreffen der Streife machten Securitybedienstete die Beamten darauf aufmerksam, dass sich am Parkplatz vor dem Etablissement zwei Männer prügelten; zugleich erkannte eine Frau einen dieser Männer als jenen Randalierer, der den Pkw beschädigt hatte.

Gegen die Polizei verbündet

Als die Polizisten die Männer - in Graz bzw. Weiz wohnhafte Brüder, 37 und 39 Jahre alt - befragen wollten, verbündeten sich diese sofort gegen die Beamten, zeigten sich „äußerst aggressiv“ und attackierten die Polizisten.

Die beiden Betrunkenen wurden in Handschellen auf die Polizeiinspektion gebracht; wegen ihrer Alkoholisierung konnten sie noch nicht einvernommen werden.