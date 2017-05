Einbrecher einen Monat nach Tat geschnappt

Die Polizei hat in der Südsteiermark einen mutmaßlichen Einbrecher geschnappt: Der Mann soll vor einem Monat in Weinitzen bei Graz in ein Haus eingebrochen sein.

Der 37-Jährige war laut Polizei am 18. April in der Zeit zwischen 11.50 und 12.45 Uhr über ein aufgezwängtes Küchenfenster in das Wohnhaus in Weinitzen eingestiegen; er erbeutete Bargeld und Schmuck, brach einen Waffenschrank auf und stahl mehrere Schusswaffen.

Dabei war aber offenbar sein Auto aufgefallen, und auch die weiteren Erhebungen durch das Landeskriminalamt führten schon bald zu dem einschlägig bekannten Slowenen - die Staatsanwaltschaft Graz stellte einen Haftbefehl aus.

Auto fiel Polizeistreife auf

Am Mittwoch schließlich fiel einer Streife der Polizeiinspektion Leutschach das zur Fahndung ausgeschriebene Auto des Mannes in der Gemeinde St. Johann im Saggautal auf - die Beamten hielten den Wagen an. Bei der Vernehmung verweigerte der 37-Jährige jede Aussage. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.