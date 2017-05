Steirische Badesaison mit Fokus auf Sicherheit

Mit sonnigem Badewetter und bis zu 30 Grad läuft an diesem Wochenende der Badebetrieb in den städtischen Bädern von Graz an. Aufgrund des steigenden Konfliktpotentials unter Badegästen ist man besonders um Sicherheit bemüht.

Der Mai zeigt sich in den nächsten Tagen wettermäßig von seiner schönsten Seite - es wird sommerlich warm, bis zu 30 Grad sind vorhergesagt: Der Badesaison in steirischen Bädern steht also nichts mehr im Wege.

Erstmals Security-Beamte in allen Grazer Bädern

Erstmals werden dabei heuer in allen sechs städtischen Grazer Bädern Security-Beamte unterwegs sein. Bademeister Jürgen Lawatsch vom Freibad Eggenberg erklärt: „Die Security soll uns einfach entlasten, was Rauchen, Alkoholkonsum und Delikte von Diebstahl bis zur Körperverletzung betrifft.“

Vor Beginn der Saison wurden die Mitarbeiter auf Unterschiede zwischen den Kulturen geschult. Seit dem Vorjahr gibt es auch eine eigene Badeordnung in Wort und Bild in sechs verschiedenen Sprachen. Darüber hinaus wurde ein syrischer Flüchtling als zusätzlicher Bademeister und Dolmetscher eingestellt: „Da gibt es auf der einen Seite Kommunikationsschwierigkeiten und auf der anderen Seite sind einfach die Baderegeln nicht immer geläufig.“

Burkini-Verbot kein Thema

Auch was die Kleiderordnung im Bad betrifft, gibt es klare Regeln. Das im Vorjahr auch in Österreich diskutierte Verbot von Burkinis ist in den Grazer Bädern übrigens kein Thema.

Holding-Graz-Sprecher Gerald Pichler betont: „Wenn jemand einen Burkini trägt - sprich einen Neoprenanzug - darf er ins Bad. Das gilt ja auch für Taucher. Sollte aber Stoff dabei sein, geht es aus hygienischen und Sicherheitsgründen nicht. Dann darf er damit das Becken nicht betreten.“

