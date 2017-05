Steirische Dachdecker warnen vor Betrügern

Die Dachdeckerbranche sorgt immer häufiger für Schlagzeilen. Jetzt warnen steirische Dachdecker vor scheinbar günstigen Angeboten aus dem Ausland: Oft werde unzureichende Qualität geliefert oder mit unnötiger Arbeit betrogen.

Erst vor einigen Tagen war ein solcher Fall in der Obersteiermark bekannt geworden - mehr dazu in 86-Jährige schlug Betrüger in die Flucht (22.5.2017). Indes versucht die Branche seit einigen Jahren mit einer Qualitätsoffensive, das Vertrauen ihrer Kunden in heimische Qualität zu stärken.

„Das ist weit weg von einem Einzelfall“

Denn schwarze Schafe gebe es immer wieder: So werden etwa herkömmliche Ofenrohre als Wasserablauf verkauft oder Sanierungen angeboten, bei denen Neues einfach über Altes geschraubt wird. Der Grazer Dachdeckermeister und Gerichtssachverständige Helmut Kocher hat schon einiges gesehen, was ausländische Firmen als Qualitätsarbeit verkauft haben.

ORF

Er verrät: „Wenn man sich in der Landesinnung anschaut, wie viele Beschwerdefälle es in diese Richtung gibt - das ist weit weg von einem Einzelfall und man kann da nur massiv abraten, sich mit solchen Betrügern einzulassen, weil die Dächer, die hier gebaut werden, in keinster Weise irgendwelche Anforderungen oder Bestimmungen erfüllen.“

Überforderung als Strategie

Erst vor wenigen Tagen drängten drei Männer einer Obersteirerin sogar Spenglerarbeiten auf, die nicht in Auftrag gegeben wurden und wollten dafür tausende Euro haben. Der Experte weiß, wie die Masche funktioniert: „Die Leute werden überfordert: Man sagt ihnen, dass dort oder da ein Schaden ist - das wird mit wenigen Euros repariert. In Wirklichkeit ist es dann einfach so, dass das horrende Beträge sind - das, was dann von den Kunden gefordert wird, würde kein heimischer Betrieb hier bei uns in Österreich verlangen.“

Auch Polizei rät zu Vorsicht: Betrügerische Handwerker zogen zuletzt im Herbst durch die Steiermark - nun sind sie wieder tätig geworden. Die Polizei rät, sich nicht auf Haustürgeschäfte einzulassen und nicht voreilig Rechnungen ohne Beleg zu bezahlen.

Jährlich erarbeitete Auszeichnung

Im Kampf gegen derartige Machenschaften wurde vor rund zwei Jahren der Handwerksverband der steirischen Dachdecker und Spengler gegründet. 27 der 30 Mitgliedsbetriebe sind sogar mit dem Siegel „Steirisch mit Qualität“ ausgezeichnet worden.

Kocher erklärt als Obmann des Vereins: „Die Mitgliedsbetriebe reichen ihre Arbeiten nach Fertigstellung bei einer externen Agentur ein. Die wiederum fragt die Kundenzufriedenheit ab - und bei einer entsprechend hohen Anzahl an Top-Bewertungen pro Jahr wird der Betrieb ausgezeichnet. Diese Auszeichnung muss jährlich neu erarbeitet werden.“

Link: