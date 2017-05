Mountainbiker bei Sturz schwer verletzt

Bei einem Sturz auf einer Tour durch den Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ist am Freitag ein 69-jähriger Mountainbiker schwer verletzt worden. Leichte Verletzungen trug dagegen ein Lenker davon, der mit seinem Lkw umgekippt war.

Gegen 13.15 Uhr war der 55-jährige Liezener mit seinen Lkw samt Kranaufbau auf der Parschlugstraße (L138) von Kapfenberg nach Hafendorf unterwegs gewesen, als er plötzlich bei einer Unterführung hängen blieb - der Kran dürfte vermutlich nicht ganz eingezogen gewesen sein. Daraufhin kippte der Lkw auf die Seite.

Dabei zog sich der Lenker leichte Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung wurde er in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark in Bruck an der Mur eingeliefert. Mit drei Fahrzeugen und zwölf Personen stand die Feuerwehr im Einsatz, um das Fahrzeug zu bergen. Währenddessen musste die Parschlugstraße für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Passanten halfen verletztem Mountainbiker

Rund zweieinhalb Stunden später kam es zum nächsten Rettungseinsatz im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag: Ein 69-jähriger Mountain-Biker hatte sich schwer verletzt. Der Ortsansässige war alleine von Turnau auf die sogenannte Rotsohlalm in 1.413 Metern Höhe unterwegs gewesen, als er aus derzeit unbekannter Ursache zu Sturz kam.

Nachkommende Passanten fanden den Schwerverletzten, leisteten erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht.