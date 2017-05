Kerze setzte Kirche in Brand - hoher Sachschaden

Die Ulrichskirche, eine aus dem 15. Jahrhundert stammende Hallenkirche in Stanz im Mürztal, ist am Samstagvormittag in Brand geraten. Grund dürfte eine umgefallene Altarkerze sein. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Der Brand dürfte gegen 9.00 Uhr ausgebrochen sein, woraufhin ein Zeuge sofort die Einsatzkräfte verständigte: Zwei Feuerwehren rückten daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 40 Personen an. Unter schwerem Atemschutz gelang es ihnen, das Feuer zu löschen. Erst am Freitagnachmittag waren steirische Feuerwehren zu zwei weiteren aufwändigen Löscharbeiten ausgerückt - mehr dazu in Bitumen-Mischanlage in Brand geraten (27.5.2017).

Brand im Altarbereich ausgelöst

Die Brandursachenermittlung ergab, dass das Feuer vermutlich im Altarbereich ausgebrochen war und von einer brennenden Kerze ausgelöst worden sein dürfte. Es entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand.