23-Jähriger auf Grazer Griesplatz beraubt

Mit blutiger Kleidung und Verletzungen im Gesicht und an den Armen ist der Grazer Polizei am Samstag ein 23-Jähriger aufgefallen: Mehrere Unbekannte sollen ihn kurz zuvor auf dem Griesplatz niedergestoßen und beraubt haben.

Bei einer gemeinsamen Nachschau in der Umgebung des Platzes will der Portugiese zwei junge Männer, die mit anderen in einer Gruppe standen, als Täter wiedererkannt haben. Die Verdächtigen - ein 17-jähriger Afghane und ein 18-jähriger Somalier - zeigten sich jedoch nicht geständig. Sie wurden dennoch der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Polizei bittet um Hinweise

Nun sucht die Polizei unter der Telefonnummer 059 133 / 653 333 nach Zeugen des Vorfalls: Der junge Mann soll kurz vor 6.15 Uhr von mehreren Unbekannten niedergestoßen worden sein. Anschließend wurde ihm seine Geldbörse abgenommen. Die flüchtigen Täter ließen ihn mit blutiger Kleidung und Verletzungen an Gesicht und Ellenbogen zurück.