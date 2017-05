Altersstimme: Grazer forschen an neuer Therapie

Mit dem Alter wird die Stimme brüchig. Um das zu ändern, läuft an der Grazer Med Uni seit zwei Jahren ein weltweit einzigartiges Forschungsprojekt zur Therapie der Altersstimme. Jetzt geht es in die zweite Testphase.

Im Schnitt sind unsere Stimmlippen nur 1,4 cm lang - was sie allerdings leisten müssen, ist beachtlich. Mit zunehmendem Alter wird jedoch auch die Stimmlippenmuskulatur dünner. Die neue Therapiemethode soll diese wieder aufbauen, so Markus Gugatschka, Abteilungsleiter der HNO für Phoniatrie an der Med Uni Graz.

ORF Teilnehmerinnen gesucht: Um eine einheitliche Studiengruppe zu erhalten, konzentriert man sich vorerst nur auf weibliche Stimmen über 50. Wer an der Studie teilnehmen möchte, kann sich direkt auf der HNO-Abteilung für Phoniatrie der Med Uni Graz anmelden oder sich telefonisch unter 0316 / 385 125 79 informieren.

Training durch Stimulation von außen

Er erklärt: „Wir machen das mit elektrischem Reizstrom und wir haben gesehen, dass wir mit diesen elektronischen Stimulationen, die wir benutzt haben, in einer kurzen Zeit von 29 Tagen schon eine Verdickung der Muskelfasern sehen konnten.“

Das Prinzip der Methode: ein konzentriertes Muskeltraining durch Stimulation von außen - ohne operativen Eingriff, so der Mediziner: „Die Therapien, die es bis dato gab, haben immer etwas am Kehlkopf verändert. Mit unserem Ansatz muss man das nicht. Das heißt, wir benutzen die natürliche Anatomie des Kehlkopfs, der Nerven, der Muskeln, die im Kehlkopf sind, und der Nerven, die zum Kehlkopf hinführen. Das ist eigentlich das Revolutionäre an dem Ansatz.“

Achtwöchige Testphase angesetzt

Nach zweijähriger Forschungsarbeit geht man jetzt in die nächste Testphase, an der 40 Personen über 50 teilnehmen sollen: „Wenn wir sagen, die Ursache für die Stimme ist wirklich diese Altersstimme, dann haben wir ein Stimulationsprotokoll entwickelt, wo die Patienten Elektroden selbst anbringen können. Sie bekommen alles mit nach Hause und können dann einmal pro Tag trainieren“, so Gugatscha. Diese Testphase ist für insgesamt acht Wochen angesetzt.

