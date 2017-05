58. Narzissenfest mit sonniger Bilanz

Bei sommerlichen Temperaturen hat an diesem Wochenende das 58. Ausseer Narzissenfest stattgefunden. Jährlich zieht das größte Blumenfest Österreichs tausende Menschen in die Region Ausseerland-Salzkammergut - auch 2017.

Rund 200 Veranstaltungen umrahmten das Highlight des Narzissenfestes - den Bootskorso am Grundlsee, der am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen 30 Grad vonstatten ging.

Die Großveranstaltung in der Region Ausseeerland-Salzkammergut hat auch heuer wieder tausende Menschen in die Obersteiermark gelockt, so Organisator Christian Seiringer: „Die Bilanz schaut sehr positiv aus: Wir hatten ein wunderbares Narzissenfest, rund 20.000 Besucher waren da und erlebten bei wunderbaren Wetter 28 Teilnehmer, die perfekt die Figuren präsentierten.“

Prämierung dreier Urgestein-Teams

Ihr Ziel: Die Prämierung der schönsten Blütenskulptur 2017. In diesem Jahr hat ein aus 105.000 Blüten gefertigter „Hausdrache“ die Jury für sich eingenommen. Die aufwendig gestaltete Figur gewann den Bootskorso in der Kategorie „Neue Aufbauten“. Rund 550 Arbeitsstunden hat das Bad Ausseer Team um Martin Hillbrand an der Skulptur gearbeitet. Der zweite Platz beim Bootskorso ging an den „jungen Elefanten“ des Altausseer Duos Freller&Pucher und die „Idefix“-Figur von Thomas Feldhammer und Franz Loitzl.

Beim Stadtkorso in Bad Aussee hatte sich der Publikumsliebling „Idefix“ als Sieger durchgesetzt und verdrängte den Hausdrachen auf Platz zwei. Auf Platz drei des Stadtkorsos in der Kategorie „Neue Aufbauten“ landete der junge Elefant aus der Werkstatt Freller&Pucher.

Daneben waren unter anderem ein schwedischer Elch (Familie Sanden aus Graz), ein Grundlseer Seesaibling (Sport- und Freizeitverein Grundlsee), ein Marienkäfer (Tagesmütter Steiermark), ein Hase (Jufa Hotel Grundlsee), die „Hoamatmaus“ (Verein Mentorus), ein Murmeltier (Mondi-Holiday Seeblickhotel Grundlsee), ein wuchtiger Stier (Generationenhaus Altaussee) sowie Sally die Grubenente, das Maskottchen der Salzwelten, vertreten.

3.000 Freiwillige halfen mit

Die Korsoteilnehmenden seien laut Seiringer das Wichtigste beim Narzissenfest, so Seiringer. Nicht vergessen dürfe man aber die Arbeit der insgesamt 3.000 freiwilligen Helfer und Helferinnen: „Wenn man denkt, wie viele Stunden das sind! Jede Figur braucht 60 bis 70 Mitarbeiter und wir haben so viele - also alleine könnten wir das Fest nie schaffen.“

Besonders für den Tourismus sei das Narzissenfest ein wichtiger Fixpunkt im Jahreskalender - immerhin ziehe es jährlich Gäste aus ganz Österreich und über die Grenzen hinweg in die Region: „Für die Region ist das Narzissenfest etwas ganz Wichtiges, es beginnt quasi bei uns jetzt die Sommersaison. Es ist in einer noch stillen Zeit ein Hotelfüller: Es sind alle Zimmer in der ganzen Region belegt - und es hat einen sehr hohen Stellenwert bei allen Touristikern, bei der Bevölkerung“, freut sich der Organisiator. Die Wertschöpfung durch das Narzissenfest für die Region Ausseerland-Salzkammergut wird auf mehr als acht Millionen Euro geschätzt.

