Arbeitsunfall: Steirer verlor zwei Finger

Bei Arbeiten mit einer Kreissäge hat sich am Samstag in Wies im Bezirk Deutschlandsberg ein 78-Jähriger zwei Finger abgetrennt. Er war damit in das rotierende Sägeblatt geraten.

Kurz nach 11.00 Uhr war der 78-Jährige dabei, kleinere Holzstücke mit der Kreissäge zuzuschneiden. Plötzlich rutschte er an einem Holzstück ab.

In rotierendes Sägeblatt geraten

Mit der rechten Hand geriet er in das rotierende Sägeblatt und verletzte sich schwer: Er verlor zwei Finger. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Mann ins UKH Graz gebracht.